У волинській гімназії працює незвичний музей. ВІДЕО





У стінах навчального закладу діє освітній музей Турійського району, - повідомляє



Опорний навчальний заклад райцентру Турійськ всіляко намагається підтверджувати свій статус та роботи все можливе, аби дітям у його стінах було цікаво. Родзинкою гімназії є освітній музей району, де представлені унікальні експонати з часів польської Речі Посполитої.



Директор навчально-виховного комплексу розповідає, що в колекції представлені різноманітні цікавинки, зокрема книги наказів та учнівські журнали повоєнного періоду, зошити в яких працювали учні, посвідки, свідоцтва, відзнаки, якими нагороджували найкращих. Збережені екзаменаційні білети 50 – 60 років і навіть радянські шкільні форми.



Пані Оксана зазначає, що найбільше привертає увагу дітей раритетна парта, найдавнішою ж пам’яткою є свідоцтво про закінчення школи, датоване 37 роком.



Директор гімназії підкреслює, що експонати збирали понад рік по всьому селищу.



Спільними силами вдалося створити й фотогалерею, де представлені педагогічні династії. Та все ж завершується експозиція музею сьогоденням. Так би мовити, на десерт гості мають можливість побачити відомих випускників школи, знаних навіть загалом в Україні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні турійської гімназії мають можливість не лише отримувати ґрунтовну базу знань за новою програмою, але й подивитися, як проходив навчальний процес багато десятиліть тому.У стінах навчального закладу діє освітній музей Турійського району, - повідомляє Перший із посиланням на Сфера-ТВ.Луцьк.Опорний навчальний заклад райцентру Турійськ всіляко намагається підтверджувати свій статус та роботи все можливе, аби дітям у його стінах було цікаво. Родзинкою гімназії є освітній музей району, де представлені унікальні експонати з часів польської Речі Посполитої.Директор навчально-виховного комплексу розповідає, що в колекції представлені різноманітні цікавинки, зокрема книги наказів та учнівські журнали повоєнного періоду, зошити в яких працювали учні, посвідки, свідоцтва, відзнаки, якими нагороджували найкращих. Збережені екзаменаційні білети 50 – 60 років і навіть радянські шкільні форми.Панізазначає, що найбільше привертає увагу дітей раритетна парта, найдавнішою ж пам’яткою є свідоцтво про закінчення школи, датоване 37 роком.Директор гімназії підкреслює, що експонати збирали понад рік по всьому селищу.Спільними силами вдалося створити й фотогалерею, де представлені педагогічні династії. Та все ж завершується експозиція музею сьогоденням. Так би мовити, на десерт гості мають можливість побачити відомих випускників школи, знаних навіть загалом в Україні.

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