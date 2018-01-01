У волинській гімназії працює незвичний музей. ВІДЕО
Сьогодні, 05:11
Учні турійської гімназії мають можливість не лише отримувати ґрунтовну базу знань за новою програмою, але й подивитися, як проходив навчальний процес багато десятиліть тому.
У стінах навчального закладу діє освітній музей Турійського району, - повідомляє Перший із посиланням на Сфера-ТВ.Луцьк.
Опорний навчальний заклад райцентру Турійськ всіляко намагається підтверджувати свій статус та роботи все можливе, аби дітям у його стінах було цікаво. Родзинкою гімназії є освітній музей району, де представлені унікальні експонати з часів польської Речі Посполитої.
Директор навчально-виховного комплексу розповідає, що в колекції представлені різноманітні цікавинки, зокрема книги наказів та учнівські журнали повоєнного періоду, зошити в яких працювали учні, посвідки, свідоцтва, відзнаки, якими нагороджували найкращих. Збережені екзаменаційні білети 50 – 60 років і навіть радянські шкільні форми.
Пані Оксана зазначає, що найбільше привертає увагу дітей раритетна парта, найдавнішою ж пам’яткою є свідоцтво про закінчення школи, датоване 37 роком.
Директор гімназії підкреслює, що експонати збирали понад рік по всьому селищу.
Спільними силами вдалося створити й фотогалерею, де представлені педагогічні династії. Та все ж завершується експозиція музею сьогоденням. Так би мовити, на десерт гості мають можливість побачити відомих випускників школи, знаних навіть загалом в Україні.
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У стінах навчального закладу діє освітній музей Турійського району, - повідомляє Перший із посиланням на Сфера-ТВ.Луцьк.
Опорний навчальний заклад райцентру Турійськ всіляко намагається підтверджувати свій статус та роботи все можливе, аби дітям у його стінах було цікаво. Родзинкою гімназії є освітній музей району, де представлені унікальні експонати з часів польської Речі Посполитої.
Директор навчально-виховного комплексу розповідає, що в колекції представлені різноманітні цікавинки, зокрема книги наказів та учнівські журнали повоєнного періоду, зошити в яких працювали учні, посвідки, свідоцтва, відзнаки, якими нагороджували найкращих. Збережені екзаменаційні білети 50 – 60 років і навіть радянські шкільні форми.
Пані Оксана зазначає, що найбільше привертає увагу дітей раритетна парта, найдавнішою ж пам’яткою є свідоцтво про закінчення школи, датоване 37 роком.
Директор гімназії підкреслює, що експонати збирали понад рік по всьому селищу.
Спільними силами вдалося створити й фотогалерею, де представлені педагогічні династії. Та все ж завершується експозиція музею сьогоденням. Так би мовити, на десерт гості мають можливість побачити відомих випускників школи, знаних навіть загалом в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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