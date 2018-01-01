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У волинській гімназії працює незвичний музей. ВІДЕО

У волинській гімназії працює незвичний музей. ВІДЕО
Учні турійської гімназії мають можливість не лише отримувати ґрунтовну базу знань за новою програмою, але й подивитися, як проходив навчальний процес багато десятиліть тому.

У стінах навчального закладу діє освітній музей Турійського району, - повідомляє Перший із посиланням на Сфера-ТВ.Луцьк.

Опорний навчальний заклад райцентру Турійськ всіляко намагається підтверджувати свій статус та роботи все можливе, аби дітям у його стінах було цікаво. Родзинкою гімназії є освітній музей району, де представлені унікальні експонати з часів польської Речі Посполитої.

Директор навчально-виховного комплексу розповідає, що в колекції представлені різноманітні цікавинки, зокрема книги наказів та учнівські журнали повоєнного періоду, зошити в яких працювали учні, посвідки, свідоцтва, відзнаки, якими нагороджували найкращих. Збережені екзаменаційні білети 50 – 60 років і навіть радянські шкільні форми.

Пані Оксана зазначає, що найбільше привертає увагу дітей раритетна парта, найдавнішою ж пам’яткою є свідоцтво про закінчення школи, датоване 37 роком.

Директор гімназії підкреслює, що експонати збирали понад рік по всьому селищу.

Спільними силами вдалося створити й фотогалерею, де представлені педагогічні династії. Та все ж завершується експозиція музею сьогоденням. Так би мовити, на десерт гості мають можливість побачити відомих випускників школи, знаних навіть загалом в Україні.



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Теги: музей, Волинь
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