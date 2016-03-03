На ринку в Нововолинську продавали сумнівну рибу
Сьогодні, 06:15
У Нововолинську на центральному ринку пенсіонерка продавала рибу без накладної і підтвердження походження та якості товару, за що отримала штраф у 510 гривень.
Про це пише Буг.
На центральному господарчому розрахунковому ринку жінка продавала рибу. При ній не було документів, що б підтверджували походження та законність збуту об’єктів тваринного світу, а саме: накладної про законне придбання риби, сертифікату якості та експертного висновку.
На продавця склали протокол за статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу.
Під час судового засідання пенсіонерка вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала повністю та щиро розкаялася. Суд призначив мінімальний штраф обсягом 510 гривень.
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Про це пише Буг.
На центральному господарчому розрахунковому ринку жінка продавала рибу. При ній не було документів, що б підтверджували походження та законність збуту об’єктів тваринного світу, а саме: накладної про законне придбання риби, сертифікату якості та експертного висновку.
На продавця склали протокол за статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу.
Під час судового засідання пенсіонерка вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала повністю та щиро розкаялася. Суд призначив мінімальний штраф обсягом 510 гривень.
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