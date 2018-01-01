Опублікували невідомі фото Луцького замку 100 років тому
Сьогодні, 00:25
Луцький історик і краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала раніше невідомі світлини Луцького замку.
Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
«Знайшла два нові, раніше невідомих фото Луцького замку. Саме таким він був у 1921 році. Фото зблизька», - йдеться у дописі Яцечко-Блаженко.
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Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
«Знайшла два нові, раніше невідомих фото Луцького замку. Саме таким він був у 1921 році. Фото зблизька», - йдеться у дописі Яцечко-Блаженко.
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