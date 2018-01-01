вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Опублікували невідомі фото Луцького замку 100 років тому

Опублікували невідомі фото Луцького замку 100 років тому
Луцький історик і краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала раніше невідомі світлини Луцького замку.

Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.

«Знайшла два нові, раніше невідомих фото Луцького замку. Саме таким він був у 1921 році. Фото зблизька», - йдеться у дописі Яцечко-Блаженко.

Опублікували невідомі фото Луцького замку 100 років тому
Опублікували невідомі фото Луцького замку 100 років тому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували невідомі фото Луцького замку 100 років тому
Сьогодні, 00:25
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Переселенець із Луганщини в Луцьку напав на таксиста
05 листопад, 23:04
Шукають чоловіка, який зник із лучанином після стрілянини. ВІДЕО
05 листопад, 22:38
Від мертвих тварин до колес: лучани перетворюють каналізацію на звалище
05 листопад, 21:52
Схожі новини
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
05 листопад, 10:01
Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому
23 жовтень, 21:56
На місці луцької школи 100 років тому був величний меморіал. РЕТРОФОТО На місці луцької школи 100 років тому був величний меморіал. РЕТРОФОТО
15 жовтень, 07:48
Луцьк 50 років тому: ретро-фото Луцьк 50 років тому: ретро-фото
12 жовтень, 21:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Опублікували невідомі фото Луцького замку 100 років тому
Сьогодні, 00:25
 0
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Переселенець із Луганщини в Луцьку напав на таксиста
05 листопад, 23:04
 0
Шукають чоловіка, який зник із лучанином після стрілянини. ВІДЕО
05 листопад, 22:38
 0
Від мертвих тварин до колес: лучани перетворюють каналізацію на звалище
05 листопад, 21:52
 0
Медіа
відео
1/8