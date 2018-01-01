Опублікували невідомі фото Луцького замку 100 років тому

Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала раніше невідомі світлини Луцького замку.



Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.



«Знайшла два нові, раніше невідомих фото Луцького замку. Саме таким він був у 1921 році. Фото зблизька», - йдеться у дописі Яцечко-Блаженко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький історик і краєзнавецьопублікувала раніше невідомі світлини Луцького замку.Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.«Знайшла два нові, раніше невідомих фото Луцького замку. Саме таким він був у 1921 році. Фото зблизька», - йдеться у дописі Яцечко-Блаженко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію