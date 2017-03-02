Аномальне тепло перед зимою: погода готує сюрприз для українців





Про це йдеться в сюжеті



Але весь робочий тиждень триматиметься тепла погода, переважно без опадів, хоч і з туманами. Тож водіям радять бути особливо обачними.



Очікується також чергова приємна аномалію: температура повітря вдень сягатиме 16 градусів, а у західних областях навіть 20. Отже, цьогорічна осінь і далі налаштована бити рекорди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зима вже близько, але без сюрпризів ця неймовірна осінь не піде. Українські синоптики прогнозують на наступні вихідні заморозки.Про це йдеться в сюжеті ТСН Але весь робочий тиждень триматиметься тепла погода, переважно без опадів, хоч і з туманами. Тож водіям радять бути особливо обачними.Очікується також чергова приємна аномалію: температура повітря вдень сягатиме 16 градусів, а у західних областях навіть 20. Отже, цьогорічна осінь і далі налаштована бити рекорди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію