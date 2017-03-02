Аномальне тепло перед зимою: погода готує сюрприз для українців
Сьогодні, 02:44
Зима вже близько, але без сюрпризів ця неймовірна осінь не піде. Українські синоптики прогнозують на наступні вихідні заморозки.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Але весь робочий тиждень триматиметься тепла погода, переважно без опадів, хоч і з туманами. Тож водіям радять бути особливо обачними.
Очікується також чергова приємна аномалію: температура повітря вдень сягатиме 16 градусів, а у західних областях навіть 20. Отже, цьогорічна осінь і далі налаштована бити рекорди.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Але весь робочий тиждень триматиметься тепла погода, переважно без опадів, хоч і з туманами. Тож водіям радять бути особливо обачними.
Очікується також чергова приємна аномалію: температура повітря вдень сягатиме 16 градусів, а у західних областях навіть 20. Отже, цьогорічна осінь і далі налаштована бити рекорди.
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