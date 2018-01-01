Назвали офіційну причину смерті Катерини Гандзюк

Катерини Гандзюк.



Зробили це активісти, що звертали увагу суспільства на резонанс нападу на Катерину Гандзюк, внаслідок чого надалі сталася її смерть, також вони вимагали від правоохоронців об'єктивно розслідувати злочин. Зауважимо, що це здебільшого друзі та знайомі Катерини, - повідомляє



Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. А 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.



Як повідомили активісти у Facebook-спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк», офіційна причина смерті – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Зауважимо, що цю групу було створено після нападу з кислотою на активістку.



«Катю вбили. Її замовники – живі. І ми знаємо, хто це. Катя теж знала, хто її замовив і зрештою убив. І ми не про п’ятьох екс-бійців УДА – це лише виконавці. Ми знаємо хто, коли та скільки їм заплатив. Ми знаємо увесь ланцюг від виконавців, організаторів, посередників до замовників. Ми знаємо, за що саме її вбили. У МВС та ГПУ все теж знають. Знають і майже три місяці нічого не роблять. Знають, але покривають. Знають, але домовляються. Знають і стають на один рівень з вбивцями. Знають і вбивають», – наголошують вони.



Також у спільноті сповістили, що з прощання з Катериною Гандзюк відбудеться у Херсоні в середу, 7 листопада, о 14:00, щоправда детальніша інформація з'явиться згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі оприлюднили офіційну причину смерті активістки та радниці мера ХерсонаЗробили це активісти, що звертали увагу суспільства на резонанс нападу на Катерину Гандзюк, внаслідок чого надалі сталася її смерть, також вони вимагали від правоохоронців об'єктивно розслідувати злочин. Зауважимо, що це здебільшого друзі та знайомі Катерини, - повідомляє 24 канал Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. А 22 серпня голова відомстваповідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопадаЯк повідомили активісти у Facebook-спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк», офіційна причина смерті – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Зауважимо, що цю групу було створено після нападу з кислотою на активістку.«Катю вбили. Її замовники – живі. І ми знаємо, хто це. Катя теж знала, хто її замовив і зрештою убив. І ми не про п’ятьох екс-бійців УДА – це лише виконавці. Ми знаємо хто, коли та скільки їм заплатив. Ми знаємо увесь ланцюг від виконавців, організаторів, посередників до замовників. Ми знаємо, за що саме її вбили. У МВС та ГПУ все теж знають. Знають і майже три місяці нічого не роблять. Знають, але покривають. Знають, але домовляються. Знають і стають на один рівень з вбивцями. Знають і вбивають», – наголошують вони.Також у спільноті сповістили, що з прощання з Катериною Гандзюк відбудеться у Херсоні в середу, 7 листопада, о 14:00, щоправда детальніша інформація з'явиться згодом.

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