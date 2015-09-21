У Луцьку зустріли тіло загиблого бійця Максима Пасичнюка
Сьогодні, 08:16
Колона з десятків автомобілів зустріла тіло загиблого від кулі снайпера бійця 14-ї ОМБР волинянина Максима Пасичнюка. Від Цуманського перехрестя траурний кортеж вирушив до Луцька.
Тіло загиблого героя зустріли 5 листопада близько 7:00, - пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що на сході від кулі снайпера загинув боєць 14-ї ОМБР Максим Пасичнюк.
Зустрічати його приїхали учасники «Автомайдану України», ВЦ «Серце патріота», ківерцівські волонтери та просто небайдужі волиняни. Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, де о 11:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, а о 12:00 - громадська панахида на Театральному майдані.
Потім тіло Максима Пасичнюка перевезуть у село Губин Локачинського району, де його й поховають.
Зазначимо, у зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на сході України волинянина сьогодні в Луцьку оголосили День жалоби.
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Тіло загиблого героя зустріли 5 листопада близько 7:00, - пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що на сході від кулі снайпера загинув боєць 14-ї ОМБР Максим Пасичнюк.
Зустрічати його приїхали учасники «Автомайдану України», ВЦ «Серце патріота», ківерцівські волонтери та просто небайдужі волиняни. Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, де о 11:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, а о 12:00 - громадська панахида на Театральному майдані.
Потім тіло Максима Пасичнюка перевезуть у село Губин Локачинського району, де його й поховають.
Зазначимо, у зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на сході України волинянина сьогодні в Луцьку оголосили День жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вічна память загиблому!!!Співчуття рідним та близьким((((
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