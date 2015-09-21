У Луцьку зустріли тіло загиблого бійця Максима Пасичнюка

Максима Пасичнюка. Від Цуманського перехрестя траурний кортеж вирушив до Луцька.



Тіло загиблого героя зустріли 5 листопада близько 7:00, - пишуть



Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що на сході від кулі снайпера загинув боєць 14-ї ОМБР Максим Пасичнюк.



Зустрічати його приїхали учасники «Автомайдану України», ВЦ «Серце патріота», ківерцівські волонтери та просто небайдужі волиняни. Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, де о 11:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, а о 12:00 - громадська панахида на Театральному майдані.



Потім тіло Максима Пасичнюка перевезуть у село Губин Локачинського району, де його й поховають.



Зазначимо, у зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на сході України волинянина



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колона з десятків автомобілів зустріла тіло загиблого від кулі снайпера бійця 14-ї ОМБР волинянина. Від Цуманського перехрестя траурний кортеж вирушив до Луцька.Тіло загиблого героя зустріли 5 листопада близько 7:00, - пишуть Волинські новини Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що на сході від кулі снайпера загинув боєць 14-ї ОМБР Максим Пасичнюк.Зустрічати його приїхали учасники «Автомайдану України», ВЦ «Серце патріота», ківерцівські волонтери та просто небайдужі волиняни. Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, де о 11:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, а о 12:00 - громадська панахида на Театральному майдані.Потім тіло Максима Пасичнюка перевезуть у село Губин Локачинського району, де його й поховають.Зазначимо, у зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на сході України волинянина сьогодні в Луцьку оголосили День жалоби

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