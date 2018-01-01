Луцький кримінальний авторитет Аслан: що про нього відомо





Проте 5 листопада 2018 року в Луцьку сталося те, що це словосполучення описує якнайкраще. Навряд чи люди народжені після 2000-го року зможуть пригадати щось подібне в спокійному та затишному Луцьку, - пише



Нагадаємо, на вулиці Набережній



Один з поранених є відомий в Луцьку авторитет Аслан Адаєвич Гарсієв, відомий як «Аслан».



У ЗМІ інформації про нього вкрай мало. Відомо, що Аслан Гарсієв за походженням — чеченець. Має двох братів, які теж мешкають в Луцьку.



На сайті журналістського проекту «Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності» опублікована копія досьє, яке в 1999 році створили в Міністрестві внутрішніх справ. У цьому документі вказаний перелік організованих злочинних груп, які діяли або діяльність, яких була зупинена на той час, у Волинській області. Серед них є «OC Group of Aslan». В тексті зазначено, що діяльність групи припинена, а «видами» її діяльності були «збройні напади, крадіжки автомобілів, вимагання від приватних осіб, фізичних осіб та власників підприємств» та інше.





Загалом в інтернеті перша згадка про нього датована 2011-им роком. Тоді Аслана Гарсієва та кілька десятків спортивних функціонерів нагородили до Дня фізичної культури і спорту.



Більшість пізніших згадок ведуть до теми «бурштину». Так, в 2015 році в Володимира Дідуха («Вова Морда») та Андрія Нєдєлі з «Асланом». Вона збіглася в часі з так званами навалами бурштинокопачів на деякі райони Волинської області. Як відомо, тоді сотні чоловіків з'їжджалися на нелегальний видобуток бурштину в основному в Маневицький та Любешівський райони. Поліції та владі довелося прикласти чимало зусиль, аби розігнати їх і при цьому не допустити кровопролиття.



До слова, в той час і заговорили про нібито співпрацю між «Асланом» та чинним головою Волинської обласної ради Ігорем Палицею. Зокрема, йдеться про те, що під час перебування Ігоря Палиці на посаді голови Одеської ОДА «Аслан» відправляв до «південної Пальміри» так званих «бійців» — чоловіків спортивної статури, які допомагали підтримувати порядок в неспокійному в час російської агресії регіоні місті.





Пізніше журналістці Аріні Крапці вдалося отримати в Аслана Гарсієва коментар щодо звинувачень в нелегальному видобутку бурштину. Публікуємо цю частину її статті в повному обсязі:



«Слушайте, я не могу понять. Все говорят на меня. Я никогда в жизни там не был, Вообще никогда. Это кто-то специально толкает вас в другую сторону. Вы там подумайте. Можете спросить некоторых людей и вам скажут. И почему вообще пишут такие вещи? Мне очень интересно, откуда такая информация. Все знают, кто контролирует, кто копает, кто занимается. А все на Аслана и на Аслана?» ‒ переконує Аслан Гарсієв.



Однак у розмові Гарсієв згадував про свої «групіровки» та про те, що до нього приходять скаржитись жителі «бурштинових» сіл – мовляв, місцевим людям не дають копати, аби заробити якусь копійку.



«Ни Вовы Морды, ни Палицы люди не могут быть даже близко там. Вы поймите, вот полиция там стоит. А что вы думаете, что они не копают? – каже Аслан Гарсієв. – Местные мне жалуются. Я живу своей жизнью, а они мне говорят что не пускают копать. Они заработают хотя бы 50 долларов, а для села – это большие деньги. Я не ездил туда. Я не был, но люди жалуются. Ни одного человека Вовы Морды там не было, ни одного моего человека там не было. Там называют Игоря Палицу. Его людей там тоже не было. Зачем Палице это все? Так говорят, чтобы отвлечь внимание. Это люди из соседней области – с Ровенской – организовывали бунт вроде там. То есть люди, которые этим занимаются уже давно».



В середині 2016 року ситуація на «бурштинових полях» Волині врегулювалася і «Аслан» зник зі ЗМІ до 2018 року. Єдина згадка про нього за той час — це публікація на сторінках «Громадського.Волинь». Мешканці прилеглих до Теремнівських ставків в Луцьку територій зчинили бунт, як тільки побачили, що на березі водойм розпочали будівництво. У день, коли там почали встановлювати металеві стовпчики в бетонну основу, люди викликали міліцію.



Вони заявили, буцімто не вірять, що влада захистить їх, а підприємець, на ім'я якої оформили ділянку нібито пов'язана з Асланом Гарсієвим.



У 2018 році «Аслан» фігурує в ЗМІ, як громадянин, до якого прийшла з обшуком правоохоронці через справу так званих «заборольських розбійників». Як відомо, 18 березня затримали банду з чотирьох осіб, яка знущалася над двома лучанами, вимагаючи віддати їм гроші, квартиру та автомобіль. Cанкціоновані обшуки в «Аслана» проводились в рамках можливої його причетності до організації викрадення, утримання та катування у підвалі двох чоловіків, які видобували криптовалюту, — повідомило ІА ВолиньPost.



Також відомо, що на момент проведення обшуків, які відбулись 6 квітня у селі Зміїнець Луцького району, чоловіка не було вдома.



У помешканні Аслана співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області виявили 50 набоїв до вогнепальної нарізної зброї, які зберігались без належних дозволів.



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Сьогодні, 5 листопада, ім'я Аслана Гарсієва знову на слуху в Луцьку, адже всі ЗМІ повідомили, що чоловіка поранили під час перестрілки на мийці на вулиці Набережній. У поліції кажуть, що його життю нічого не загрожує, а якою була його роль в цьому інциденті і що він власне робив на злощасній мийці, встановлюватиме слідство. Сподіваємося, колись ця інформація стане доступна і громадськості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Часто політики, аби охарактеризувати події кримінального характеру, вживають слова «повернення в 90-ті».Проте 5 листопада 2018 року в Луцьку сталося те, що це словосполучення описує якнайкраще. Навряд чи люди народжені після 2000-го року зможуть пригадати щось подібне в спокійному та затишному Луцьку, - пише Район. Луцьк. Нагадаємо, на вулиці Набережній трапилася стрілянина на автомийці в Луцьку. За попередньою інформацією правоохоронців, виник конфлікт між двома групами осіб. Одна з основних версій правоохоронців — кримінальні "розбірки". У результаті стрілянини одна людина загинула, двоє поранені.Один з поранених є відомий в Луцьку авторитетУ ЗМІ інформації про нього вкрай мало. Відомо, що Аслан Гарсієв за походженням — чеченець. Має двох братів, які теж мешкають в Луцьку.На сайті журналістського проекту «Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності» опублікована копія досьє, яке в 1999 році створили в Міністрестві внутрішніх справ. У цьому документі вказаний перелік організованих злочинних груп, які діяли або діяльність, яких була зупинена на той час, у Волинській області. Серед них є «OC Group of Aslan». В тексті зазначено, що діяльність групи припинена, а «видами» її діяльності були «збройні напади, крадіжки автомобілів, вимагання від приватних осіб, фізичних осіб та власників підприємств» та інше.Загалом в інтернеті перша згадка про нього датована 2011-им роком. Тоді Аслана Гарсієва та кілька десятків спортивних функціонерів нагородили до Дня фізичної культури і спорту.Більшість пізніших згадок ведуть до теми «бурштину». Так, в 2015 році в ЗМІ потрапили фото зустрічі в Луцьку кримінальних авторитетівтаз «Асланом». Вона збіглася в часі з так званами навалами бурштинокопачів на деякі райони Волинської області. Як відомо, тоді сотні чоловіків з'їжджалися на нелегальний видобуток бурштину в основному в Маневицький та Любешівський райони. Поліції та владі довелося прикласти чимало зусиль, аби розігнати їх і при цьому не допустити кровопролиття.До слова, в той час і заговорили про нібито співпрацю між «Асланом» та чинним головою Волинської обласної ради. Зокрема, йдеться про те, що під час перебування Ігоря Палиці на посаді голови Одеської ОДА «Аслан» відправляв до «південної Пальміри» так званих «бійців» — чоловіків спортивної статури, які допомагали підтримувати порядок в неспокійному в час російської агресії регіоні місті.Пізніше журналістцівдалося отримати в Аслана Гарсієва коментар щодо звинувачень в нелегальному видобутку бурштину. Публікуємо цю частину її статті в повному обсязі:«Слушайте, я не могу понять. Все говорят на меня. Я никогда в жизни там не был, Вообще никогда. Это кто-то специально толкает вас в другую сторону. Вы там подумайте. Можете спросить некоторых людей и вам скажут. И почему вообще пишут такие вещи? Мне очень интересно, откуда такая информация. Все знают, кто контролирует, кто копает, кто занимается. А все на Аслана и на Аслана?» ‒ переконує Аслан Гарсієв.Однак у розмові Гарсієв згадував про свої «групіровки» та про те, що до нього приходять скаржитись жителі «бурштинових» сіл – мовляв, місцевим людям не дають копати, аби заробити якусь копійку.«Ни Вовы Морды, ни Палицы люди не могут быть даже близко там. Вы поймите, вот полиция там стоит. А что вы думаете, что они не копают? – каже Аслан Гарсієв. – Местные мне жалуются. Я живу своей жизнью, а они мне говорят что не пускают копать. Они заработают хотя бы 50 долларов, а для села – это большие деньги. Я не ездил туда. Я не был, но люди жалуются. Ни одного человека Вовы Морды там не было, ни одного моего человека там не было. Там называют Игоря Палицу. Его людей там тоже не было. Зачем Палице это все? Так говорят, чтобы отвлечь внимание. Это люди из соседней области – с Ровенской – организовывали бунт вроде там. То есть люди, которые этим занимаются уже давно».В середині 2016 року ситуація на «бурштинових полях» Волині врегулювалася і «Аслан» зник зі ЗМІ до 2018 року. Єдина згадка про нього за той час — це публікація на сторінках «Громадського.Волинь». Мешканці прилеглих до Теремнівських ставків в Луцьку територій зчинили бунт, як тільки побачили, що на березі водойм розпочали будівництво. У день, коли там почали встановлювати металеві стовпчики в бетонну основу, люди викликали міліцію.Вони заявили, буцімто не вірять, що влада захистить їх, а підприємець, на ім'я якої оформили ділянку нібито пов'язана з Асланом Гарсієвим.У 2018 році «Аслан» фігурує в ЗМІ, як громадянин, до якого прийшла з обшуком правоохоронці через справу так званих «заборольських розбійників». Як відомо, 18 березня затримали банду з чотирьох осіб, яка знущалася над двома лучанами, вимагаючи віддати їм гроші, квартиру та автомобіль. Cанкціоновані обшуки в «Аслана» проводились в рамках можливої його причетності до організації викрадення, утримання та катування у підвалі двох чоловіків, які видобували криптовалюту, — повідомило ІА ВолиньPost.Також відомо, що на момент проведення обшуків, які відбулись 6 квітня у селі Зміїнець Луцького району, чоловіка не було вдома.У помешканні Аслана співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області виявили 50 набоїв до вогнепальної нарізної зброї, які зберігались без належних дозволів.*********Сьогодні, 5 листопада, ім'я Аслана Гарсієва знову на слуху в Луцьку, адже всі ЗМІ повідомили, що чоловіка поранили під час перестрілки на мийці на вулиці Набережній. У поліції кажуть, що його життю нічого не загрожує, а якою була його роль в цьому інциденті і що він власне робив на злощасній мийці, встановлюватиме слідство. Сподіваємося, колись ця інформація стане доступна і громадськості.

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