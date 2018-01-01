У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату
Сьогодні, 09:17
У Луцьку муніципали вкотре зловили людей, які продавали сурогат.
Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.
Зазначається, що мешканці вулиці Шептицького 33/2а на території загального користування реалізували спиртне, за що були покарані адміністративним протоколом за ч. 3 ст. 156 КУпАП.
Всю наявну заборонену продукцію вилучили, а матеріали невдовзі будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду.
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Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.
Зазначається, що мешканці вулиці Шептицького 33/2а на території загального користування реалізували спиртне, за що були покарані адміністративним протоколом за ч. 3 ст. 156 КУпАП.
Всю наявну заборонену продукцію вилучили, а матеріали невдовзі будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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