У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату





Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.



Зазначається, що мешканці вулиці Шептицького 33/2а на території загального користування реалізували спиртне, за що були покарані адміністративним протоколом за ч. 3 ст. 156 КУпАП.



Всю наявну заборонену продукцію вилучили, а матеріали невдовзі будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду.

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