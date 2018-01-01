вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату

У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату
У Луцьку муніципали вкотре зловили людей, які продавали сурогат.

Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.

Зазначається, що мешканці вулиці Шептицького 33/2а на території загального користування реалізували спиртне, за що були покарані адміністративним протоколом за ч. 3 ст. 156 КУпАП.

Всю наявну заборонену продукцію вилучили, а матеріали невдовзі будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сурогат, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Львові пенсіонерка тиждень ховала труп чоловіка за шафою
Сьогодні, 09:28
У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 6 листопада
Сьогодні, 09:00
Луцький кримінальний авторитет Аслан: що про нього відомо
Сьогодні, 08:43
У Луцьку зустріли тіло загиблого бійця Максима Пасичнюка
Сьогодні, 08:16
Схожі новини
У Луцьку жінка вдруге «спалилась» на продажі сурогату У Луцьку жінка вдруге «спалилась» на продажі сурогату
14 липень, 13:46
Билась і кусалась: муніципали розповіли, як «накривали» точку продажу сурогату Билась і кусалась: муніципали розповіли, як «накривали» точку продажу сурогату
17 червень, 01:06
Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків» Розливають у пляшки і продають: у Луцьку зловили «сурогатчиків»
06 червень, 14:18
У Луцьку муніципали зловили продавця, яка торгувала сурогатом У Луцьку муніципали зловили продавця, яка торгувала сурогатом
04 червень, 15:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові пенсіонерка тиждень ховала труп чоловіка за шафою
Сьогодні, 09:28
 0
У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату
Сьогодні, 09:17
 0
Курс валют у Луцьку на 6 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
Луцький кримінальний авторитет Аслан: що про нього відомо
Сьогодні, 08:43
 0
У Луцьку зустріли тіло загиблого бійця Максима Пасичнюка
Сьогодні, 08:16
 0
Медіа
відео
1/8