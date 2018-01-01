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Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року

Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року
В фотоархіві Ягеллонського Університету, що в польському місті Кракові знаходяться невідомі загалу світлини з містечок та сіл сучасної Волинської області, що датуються початком ХХ століття.

Зокрема, там зберігаються світлини одного із найдавніших храмів Волині – Свято-Василівської церкви в Володимирі-Волинському.

Знайдена колекція, датована 1928 роком. Авторами представлених фото є М. Валіцький та Я. Рачинський.

Точне датування будівництва церкви невідоме. Зокрема, в 1928 році храм датували XIII-XIV століттями. Не є секретом, що храм перебудовувався у ХІХ та на початку ХХ ст. Первісна будівля храму відрізнялася від нинішньої, являла собою суміш місцевої архітектурної традиції з елементами ґотики і романського стилю.

У 1887 році, з нагоди 900-ліття хрещення Русі, при церкві Святого Василя було створене Православне Братство Святого Володимира.

Свято-Василівська церква-ротонда є унікальним храмом такого стилю, що зберігся в Україні й якщо ви його ще не бачили на власні очі, то для цього варто обов’язково відвідати Володимир.

Джерело фото: Фотоархів Варшавської Політехніки.
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року
Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року
Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року
Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року
Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року

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Теги: історія, Волинь
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