Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року
Сьогодні, 10:10
В фотоархіві Ягеллонського Університету, що в польському місті Кракові знаходяться невідомі загалу світлини з містечок та сіл сучасної Волинської області, що датуються початком ХХ століття.
Зокрема, там зберігаються світлини одного із найдавніших храмів Волині – Свято-Василівської церкви в Володимирі-Волинському.
Знайдена колекція, датована 1928 роком. Авторами представлених фото є М. Валіцький та Я. Рачинський.
Точне датування будівництва церкви невідоме. Зокрема, в 1928 році храм датували XIII-XIV століттями. Не є секретом, що храм перебудовувався у ХІХ та на початку ХХ ст. Первісна будівля храму відрізнялася від нинішньої, являла собою суміш місцевої архітектурної традиції з елементами ґотики і романського стилю.
У 1887 році, з нагоди 900-ліття хрещення Русі, при церкві Святого Василя було створене Православне Братство Святого Володимира.
Свято-Василівська церква-ротонда є унікальним храмом такого стилю, що зберігся в Україні й якщо ви його ще не бачили на власні очі, то для цього варто обов’язково відвідати Володимир.
Джерело фото: Фотоархів Варшавської Політехніки.
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, там зберігаються світлини одного із найдавніших храмів Волині – Свято-Василівської церкви в Володимирі-Волинському.
Знайдена колекція, датована 1928 роком. Авторами представлених фото є М. Валіцький та Я. Рачинський.
Точне датування будівництва церкви невідоме. Зокрема, в 1928 році храм датували XIII-XIV століттями. Не є секретом, що храм перебудовувався у ХІХ та на початку ХХ ст. Первісна будівля храму відрізнялася від нинішньої, являла собою суміш місцевої архітектурної традиції з елементами ґотики і романського стилю.
У 1887 році, з нагоди 900-ліття хрещення Русі, при церкві Святого Василя було створене Православне Братство Святого Володимира.
Свято-Василівська церква-ротонда є унікальним храмом такого стилю, що зберігся в Україні й якщо ви його ще не бачили на власні очі, то для цього варто обов’язково відвідати Володимир.
Джерело фото: Фотоархів Варшавської Політехніки.
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Листопад у Луцьку: соковиті фото
Сьогодні, 10:23
Поліцейські знайшли зниклого 15-річного волинянина
Сьогодні, 10:14
Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року
Сьогодні, 10:10
Зима на порозі: українців попереджають про заморозки
Сьогодні, 09:57
У Львові пенсіонерка тиждень ховала труп чоловіка за шафою
Сьогодні, 09:28