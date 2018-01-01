Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року

В фотоархіві Ягеллонського Університету, що в польському місті Кракові знаходяться невідомі загалу світлини з містечок та сіл сучасної Волинської області, що датуються початком ХХ століття.Зокрема, там зберігаються світлини одного із найдавніших храмів Волині – Свято-Василівської церкви в Володимирі-Волинському.Знайдена колекція, датована 1928 роком. Авторами представлених фото є М. Валіцький та Я. Рачинський.Точне датування будівництва церкви невідоме. Зокрема, в 1928 році храм датували XIII-XIV століттями. Не є секретом, що храм перебудовувався у ХІХ та на початку ХХ ст. Первісна будівля храму відрізнялася від нинішньої, являла собою суміш місцевої архітектурної традиції з елементами ґотики і романського стилю.У 1887 році, з нагоди 900-ліття хрещення Русі, при церкві Святого Василя було створене Православне Братство Святого Володимира.Свято-Василівська церква-ротонда є унікальним храмом такого стилю, що зберігся в Україні й якщо ви його ще не бачили на власні очі, то для цього варто обов’язково відвідати Володимир.