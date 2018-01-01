Поліцейські знайшли зниклого 15-річного волинянина

У Любешівському районі поліцейські шукали 15-річного хлопця.Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.Так, 30 жовтня о 11 годині до поліції надійшло повідомлення жителя с. Дольськ, про те, що його 15-річний син з вечора 29 жовтня не виходить на зв'язок. Згодом правоохронці встановили місце знаходження неповнолітнього. Будь-яких протиправних дій відносно нього не було вчинено.Хлопець пояснив, що зранку 29 жовтня пішов до Любешівського технічного коледжу, але на навчання не з'явився. Весь день перебував в селищі Любешів разом зі своїми друзями, а ночувати поїхав до бабусі, яка мешкає в іншому селі, про свої наміри батьків не повідомив.