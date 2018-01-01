Листопад у Луцьку: соковиті фото
Сьогодні, 10:23
У мережі з'явилися яскраві світлини осіннього Луцька.
Їх у Facebook опублікував місцевий фотограф Віктор Чухрай.
Одну добірку фотографій їхній автор назвав "Осінні тіні...".
"Доброго ранку, Луцьк. Листопад за вікном..." - так підписав фотограф другу добірку світлин.
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Їх у Facebook опублікував місцевий фотограф Віктор Чухрай.
Одну добірку фотографій їхній автор назвав "Осінні тіні...".
"Доброго ранку, Луцьк. Листопад за вікном..." - так підписав фотограф другу добірку світлин.
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