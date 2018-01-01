Листопад у Луцьку: соковиті фото





Їх у Facebook опублікував місцевий фотограф Віктор Чухрай.



Одну добірку фотографій їхній автор назвав "Осінні тіні...".



"Доброго ранку, Луцьк. Листопад за вікном..." - так підписав фотограф другу добірку світлин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися яскраві світлини осіннього Луцька.Їх у Facebook опублікував місцевий фотографОдну добірку фотографій їхній автор назвав "Осінні тіні..."."Доброго ранку, Луцьк. Листопад за вікном..." - так підписав фотограф другу добірку світлин.

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