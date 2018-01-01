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Листопад у Луцьку: соковиті фото

Листопад у Луцьку: соковиті фото
У мережі з'явилися яскраві світлини осіннього Луцька.

Їх у Facebook опублікував місцевий фотограф Віктор Чухрай.

Одну добірку фотографій їхній автор назвав "Осінні тіні...".

"Доброго ранку, Луцьк. Листопад за вікном..." - так підписав фотограф другу добірку світлин.

Листопад у Луцьку: соковиті фото
Листопад у Луцьку: соковиті фото
Листопад у Луцьку: соковиті фото
Листопад у Луцьку: соковиті фото
Листопад у Луцьку: соковиті фото
Листопад у Луцьку: соковиті фото
Листопад у Луцьку: соковиті фото

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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