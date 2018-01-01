На Волині автівка збила на переході двох підлітків
Сьогодні, 10:29
На автодорозі у селі Скобелка Горохівскього району під колеса автомобіля Chrysler Voyager потрапили двоє неповнолітніх – 17 та 16-років.
Зазначається, що потерпілі перетинали проїжджу частину по пішохідному переході. Їх госпіталізували, - інформує ГУНП у Волинській області.
За даним фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що потерпілі перетинали проїжджу частину по пішохідному переході. Їх госпіталізували, - інформує ГУНП у Волинській області.
За даним фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*
Сьогодні, 10:50
У Ковелі авто на «зебрі» збило 3-річну дитину
Сьогодні, 10:42
На Волині автівка збила на переході двох підлітків
Сьогодні, 10:29
Листопад у Луцьку: соковиті фото
Сьогодні, 10:23
Поліцейські знайшли зниклого 15-річного волинянина
Сьогодні, 10:14