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На Волині автівка збила на переході двох підлітків

На Волині автівка збила на переході двох підлітків
На автодорозі у селі Скобелка Горохівскього району під колеса автомобіля Chrysler Voyager потрапили двоє неповнолітніх – 17 та 16-років.

Зазначається, що потерпілі перетинали проїжджу частину по пішохідному переході. Їх госпіталізували, - інформує ГУНП у Волинській області.

За даним фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.




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Теги: аварія
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