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У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО

У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО
У Луцьку прощаються з загиблим на Сході бійцем.

У центрі Луцька у Свято-Троїцькому кафедральному соборі прощаються з загиблим волинським атовцем Максимом Пасичнюком.

4 листопада від кулі снайпера у російсько-українській війні на Сході України загинув боєць 14-ї ОМБР, волинянин Максим Пасичнюк.

6 листопада колона з десятків автомобілів зустріла тіло загиблого. Від Цуманського перехрестя траурний кортеж вирушив до Луцька.

Зазначимо, у зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на сході України волинянина сьогодні в Луцьку оголосили День жалоби.

У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО
У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО
У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО
У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО
У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО
У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО
У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО
У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО
У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО

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Теги: ато, смерть
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