У Луцьку прощаються з загиблим Героєм Максимом Пасичнюком. ФОТО
Сьогодні, 11:01
У Луцьку прощаються з загиблим на Сході бійцем.
У центрі Луцька у Свято-Троїцькому кафедральному соборі прощаються з загиблим волинським атовцем Максимом Пасичнюком.
4 листопада від кулі снайпера у російсько-українській війні на Сході України загинув боєць 14-ї ОМБР, волинянин Максим Пасичнюк.
6 листопада колона з десятків автомобілів зустріла тіло загиблого. Від Цуманського перехрестя траурний кортеж вирушив до Луцька.
Зазначимо, у зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на сході України волинянина сьогодні в Луцьку оголосили День жалоби.
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У центрі Луцька у Свято-Троїцькому кафедральному соборі прощаються з загиблим волинським атовцем Максимом Пасичнюком.
4 листопада від кулі снайпера у російсько-українській війні на Сході України загинув боєць 14-ї ОМБР, волинянин Максим Пасичнюк.
6 листопада колона з десятків автомобілів зустріла тіло загиблого. Від Цуманського перехрестя траурний кортеж вирушив до Луцька.
Зазначимо, у зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на сході України волинянина сьогодні в Луцьку оголосили День жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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