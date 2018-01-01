Втрачений костел у Володимирці на фото 1920-х років





Мова йде про костел Святого Юзефа у Володимирці (сьогодні це селище є центром Володимирецького району Рівненської області).



Костел з’явився у Володимирці в 1827 році. Ініціаторами появи храму були родина поміщиків Красіцьких, саме вони профінансували будівництво.



В ХІХ столітті у Володимирці була церква, костел, 2 синагоги, 149 будинків і проживало 1083 мешканці. Ще зберігалися сліди замку та валів. Відбувалися щорічно 4 ярмарки. В другій половині XIX і на початку ХХ століття у Володимирці з'являються невеликі підприємства. З 1870 року працював винокурний завод.



На жаль, до наших часів прекрасний костел у Володимирці не зберігся, у 1960-х роках храм був повністю знищений, й після того вже ніколи не відновлювався. Можете його побачити лише на фото…

В історії населеного пункту про костел сказано: «Коли у Володимирці з’явився костел, він став культовим центром для всіх католиків з навколишньої місцевості. В середині ХІХ ст. костел мав 23 «богомольці». Діяв він аж до 1941 року. Після Другої світової війни використовувався як складське приміщення районної споживспілки, а в 1966 році був зруйнований задля будівництва на його місці ресторану «Біле озеро».



Більше про історію Володимирця можна прочитати за



Джерело фото: Фотоархів Варшавської Політехніки.

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО





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