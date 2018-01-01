«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*
Сьогодні, 10:50
У торгово-розважальному центр «ПортCity» усі охочі зможуть гарно відпочити на роликах.
Щосереди, на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» діє «Школа Роллера».
"Чекаємо і великих, і малих на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому!", - зазначають організатори.
Попередній запис за телефоном:
067 334 50 86
0332 78 78 86
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Щосереди, на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» діє «Школа Роллера».
"Чекаємо і великих, і малих на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому!", - зазначають організатори.
Попередній запис за телефоном:
067 334 50 86
0332 78 78 86
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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