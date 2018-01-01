«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*





Щосереди, на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» діє «Школа Роллера».



"Чекаємо і великих, і малих на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому!", - зазначають організатори.



Попередній запис за телефоном:

067 334 50 86

0332 78 78 86



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