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«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*

«ПортCity» запрошує на «Школу Роллера»*
У торгово-розважальному центр «ПортCity» усі охочі зможуть гарно відпочити на роликах.

Щосереди, на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» діє «Школа Роллера».

"Чекаємо і великих, і малих на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому!", - зазначають організатори.

Попередній запис за телефоном:
067 334 50 86
0332 78 78 86

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Теги: ПортCity
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