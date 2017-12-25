Луцькі воїни АТО обурені діями міської влади

Вадим Ваврищук та голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський обурені тим, як влада ігнорує фінансування програми купівлі житла учасникам АТО.



Зі слів Кобилинського, у кабінетах влади думкою учасників АТО повністю нехтують, - пише



"На останньому круглому столі, який відбувався 19 жовтня, нам пообіцяли розібратися з програмою пайової участі, з тим, чому кошти не надходять. Окрім цього, пообіцяли на жовтневу сесію Луцькради довиділити, щонайменше 700 000 гривень, щоб "закрити" 8 мільйонів, які, з їхніх слів, і так мали надійти безперешкодно", – сказав він.



Голова спілки додав, що, навіть, якщо гроші виділять на листопадневій сесії, то навряд чи зможуть їх освоїти.



"Таким чином, повториться минулорічна ситуація з неосвоєними 900 тисячами гривень, тому ми направляємо людей, які мають кошти для участі в програмі до департаменту ЖКГ, щоб вони заявили про це", – підкреслив Кобилинський.



Своєю чергою, Вадим Ваврищук зауважив, що влада зобов'язана дофінансувати програму.



"Наша спілка дуже негативно ставиться до того, як затягується фінансування. Таке враження, що з нами працюють за залишковим методом. Розумієте, на програмі 50/50 – не попіаришся. Перед виборами краще зробити дорогу чи щось типу того і це буде дуже красиво", – зазначив він.



Ваврищук додав, що наразі їхня спілка очікує позитивних дій зі сторони влади та не планує жодних радикальних дій:



"Наше терпіння ще не дійшло до точки кипіння і ми поки спостерігаємо, але нам це не подобається".



Також, очільники спілок подякували депутату Луцької міської ради Андрію Покровському, який на жовтневій сесії Луцькради, спрямував до програми співфінансування купівлі житла учасникам АТО 50 на 50 1 мільйон гривень власних коштів. Він попросив обрахувати ці гроші, як 25% фінансування та закликав владу знайти ще 1 мільйон гривень на програму.



"Мені байдуже, хто та що скаже: людина виділила гроші і люди отримають житло!" – сказав Вадим Ваврищук.



"Сподіваємося, що нинішня більшість перегляне свої пріоритети і почне думати про людей, а не тільки про схеми і власні кишені", – резюмував Олег Кобилинський.



Нагадаємо, що на попередній сесії Луцькради Андрій Покровський обурювався тим, що на програму співфінансування житла учасникам АТО обіцяли 11 мільйонів гривень, а виділили лише 6.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник ГО «Волинська спілка ветеранів антитерористичної операції»та голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волиніобурені тим, як влада ігнорує фінансування програми купівлі житла учасникам АТО.Зі слів Кобилинського, у кабінетах влади думкою учасників АТО повністю нехтують, - пише Конкурент "На останньому круглому столі, який відбувався 19 жовтня, нам пообіцяли розібратися з програмою пайової участі, з тим, чому кошти не надходять. Окрім цього, пообіцяли на жовтневу сесію Луцькради довиділити, щонайменше 700 000 гривень, щоб "закрити" 8 мільйонів, які, з їхніх слів, і так мали надійти безперешкодно", – сказав він.Голова спілки додав, що, навіть, якщо гроші виділять на листопадневій сесії, то навряд чи зможуть їх освоїти."Таким чином, повториться минулорічна ситуація з неосвоєними 900 тисячами гривень, тому ми направляємо людей, які мають кошти для участі в програмі до департаменту ЖКГ, щоб вони заявили про це", – підкреслив Кобилинський.Своєю чергою, Вадим Ваврищук зауважив, що влада зобов'язана дофінансувати програму."Наша спілка дуже негативно ставиться до того, як затягується фінансування. Таке враження, що з нами працюють за залишковим методом. Розумієте, на програмі 50/50 – не попіаришся. Перед виборами краще зробити дорогу чи щось типу того і це буде дуже красиво", – зазначив він.Ваврищук додав, що наразі їхня спілка очікує позитивних дій зі сторони влади та не планує жодних радикальних дій:"Наше терпіння ще не дійшло до точки кипіння і ми поки спостерігаємо, але нам це не подобається".Також, очільники спілок подякували депутату Луцької міської ради, який на жовтневій сесії Луцькради, спрямував до програми співфінансування купівлі житла учасникам АТО 50 на 50 1 мільйон гривень власних коштів. Він попросив обрахувати ці гроші, як 25% фінансування та закликав владу знайти ще 1 мільйон гривень на програму."Мені байдуже, хто та що скаже: людина виділила гроші і люди отримають житло!" – сказав Вадим Ваврищук."Сподіваємося, що нинішня більшість перегляне свої пріоритети і почне думати про людей, а не тільки про схеми і власні кишені", – резюмував Олег Кобилинський.Нагадаємо, що на попередній сесії Луцькради Андрій Покровський обурювався тим, що на програму співфінансування житла учасникам АТО обіцяли 11 мільйонів гривень, а виділили лише 6.

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