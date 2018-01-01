На Волині чоловік незаконно приймав металобрухт

На Волині затримали чоловіка за незаконні операції з металобрухтом.2 листопада дільничні офіцери поліції Любешівського відділення поліції спільно з поліцейськими групи реагування патрульної поліції виявили 42-річного жителя Луцька, - повідомили у прес-службі любешівської поліції.Цей чоловік на території Любешівського району, не будучи суб'єктом господарської діяльності здійснював операції з металобрухтом, використовуючи автомобіль.Авто працівники поліції затримали та доставили на територію Любешівського відділення поліції, металобрухт та ваги вилучили.Відомості по даному факту внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 213 КК України (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) санкція статті передбачає штраф від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від ста до двохсот годин.)Проводиться досудове розслідування.Фото ілюстративне