На Волині чоловік незаконно приймав металобрухт
Сьогодні, 11:23
На Волині затримали чоловіка за незаконні операції з металобрухтом.
2 листопада дільничні офіцери поліції Любешівського відділення поліції спільно з поліцейськими групи реагування патрульної поліції виявили 42-річного жителя Луцька, - повідомили у прес-службі любешівської поліції.
Цей чоловік на території Любешівського району, не будучи суб'єктом господарської діяльності здійснював операції з металобрухтом, використовуючи автомобіль.
Авто працівники поліції затримали та доставили на територію Любешівського відділення поліції, металобрухт та ваги вилучили.
Відомості по даному факту внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 213 КК України (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) санкція статті передбачає штраф від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від ста до двохсот годин.)
Проводиться досудове розслідування.
Фото ілюстративне
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2 листопада дільничні офіцери поліції Любешівського відділення поліції спільно з поліцейськими групи реагування патрульної поліції виявили 42-річного жителя Луцька, - повідомили у прес-службі любешівської поліції.
Цей чоловік на території Любешівського району, не будучи суб'єктом господарської діяльності здійснював операції з металобрухтом, використовуючи автомобіль.
Авто працівники поліції затримали та доставили на територію Любешівського відділення поліції, металобрухт та ваги вилучили.
Відомості по даному факту внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 213 КК України (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) санкція статті передбачає штраф від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від ста до двохсот годин.)
Проводиться досудове розслідування.
Фото ілюстративне
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