На Рівненщині через сказ відстрілюють лисиць
Сьогодні, 11:28
За одну добу на Рівненщині було зареєстровано шість випадків сказу лисиць.
На території мисливських угідь області відстріляно 30 лисиць, матеріали від яких направлено для дослідження на сказ, - пише Рівне вечірнє.
Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного матеріалу на сказ в Рівненській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби зареєстровано шість випадків захворювання лисиць на сказ: чотири - у Березнівському районі, по одному - у Дубровицькому та в Костопільському районах. Трупи лисиць було спалено.
Спеціалістами Держпродспоживслужби та державної ветеринарної медицини районів вивчаються можливі контакти хворих лисиць з людьми та тваринами, проводиться вимушена дезінфекція, а також щеплення тварин проти сказу в населених пунктах.
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На території мисливських угідь області відстріляно 30 лисиць, матеріали від яких направлено для дослідження на сказ, - пише Рівне вечірнє.
Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного матеріалу на сказ в Рівненській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби зареєстровано шість випадків захворювання лисиць на сказ: чотири - у Березнівському районі, по одному - у Дубровицькому та в Костопільському районах. Трупи лисиць було спалено.
Спеціалістами Держпродспоживслужби та державної ветеринарної медицини районів вивчаються можливі контакти хворих лисиць з людьми та тваринами, проводиться вимушена дезінфекція, а також щеплення тварин проти сказу в населених пунктах.
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