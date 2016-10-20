На Рівненщині через сказ відстрілюють лисиць





На території мисливських угідь області відстріляно 30 лисиць, матеріали від яких направлено для дослідження на сказ, - пише



Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного матеріалу на сказ в Рівненській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби зареєстровано шість випадків захворювання лисиць на сказ: чотири - у Березнівському районі, по одному - у Дубровицькому та в Костопільському районах. Трупи лисиць було спалено.



Спеціалістами Держпродспоживслужби та державної ветеринарної медицини районів вивчаються можливі контакти хворих лисиць з людьми та тваринами, проводиться вимушена дезінфекція, а також щеплення тварин проти сказу в населених пунктах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За одну добу на Рівненщині було зареєстровано шість випадків сказу лисиць.На території мисливських угідь області відстріляно 30 лисиць, матеріали від яких направлено для дослідження на сказ, - пише Рівне вечірнє Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного матеріалу на сказ в Рівненській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби зареєстровано шість випадків захворювання лисиць на сказ: чотири - у Березнівському районі, по одному - у Дубровицькому та в Костопільському районах. Трупи лисиць було спалено.Спеціалістами Держпродспоживслужби та державної ветеринарної медицини районів вивчаються можливі контакти хворих лисиць з людьми та тваринами, проводиться вимушена дезінфекція, а також щеплення тварин проти сказу в населених пунктах.

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