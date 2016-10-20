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На Рівненщині через сказ відстрілюють лисиць

На Рівненщині через сказ відстрілюють лисиць
За одну добу на Рівненщині було зареєстровано шість випадків сказу лисиць.

На території мисливських угідь області відстріляно 30 лисиць, матеріали від яких направлено для дослідження на сказ, - пише Рівне вечірнє.

Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного матеріалу на сказ в Рівненській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби зареєстровано шість випадків захворювання лисиць на сказ: чотири - у Березнівському районі, по одному - у Дубровицькому та в Костопільському районах. Трупи лисиць було спалено.

Спеціалістами Держпродспоживслужби та державної ветеринарної медицини районів вивчаються можливі контакти хворих лисиць з людьми та тваринами, проводиться вимушена дезінфекція, а також щеплення тварин проти сказу в населених пунктах.

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Теги: сказ, Рівненщина
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