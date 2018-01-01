«Ми втримаємо планку найкращого району у Волинській області»: у Луцьку представили нового голову РДА

Тараса Яковлева.



Громаді Луцького району офіційно представили новопризначеного голову луцької районної державної адміністрації Тараса Яковлева.

Посвідчення посадовцю вручили у вівторок, 6 листопада.



Нагадаємо, що згідно з указом Президента, Тарас Яковлев



Привітати чиновника з призначенням на посаду завітав голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко, голова Луцької районної ради Валентин Приходько, депутати та духовенство.



Олександр Савченко зазначив, що сподівається на сумлінну та чесну роботу від молодого посадовця. А також запевнив, що уважно слідкуватиме за роботою всього Луцького районну.



Сам же Тарас Яковлев запевнив, що усі голови сільських та селищних рад, голови ОТГ та депутати можуть розраховувати на його підтримку та розуміння. Перш за все, новопризначений голова має намір збільшувати бюджет району, а також вирішувати проблеми, які виникають під час реформи децентралізації.



«Ми будемо працювати над збільшенням дохідної частини бюджету Луцького району, я протягую свою руку дружби головам сільських селищних рад та об’єднаних територіальних громад. Даю слово, що в моїй особі ви будете мати підтримку, я буду вашим хорошим другом, колегою і будь-які питання, які ставатимуть на порядку денному, ми зможемо вирішити.



Ми живемо у непростий час, який припав на реформу децентралізації в Україні. Це хороша реформа, яка сприяє покращенню стану в державі і наше з вами завдання взяти в цьому участь і вирішити проблеми, які виникають. Це стосується і охорони здоров’я, і освіти. Також я сподіваюся на плідну співпрацю з депутатським корпусом. Я переконаний в тому, що у нас однакові бачення щодо розвитку і процвітання району. Загалом сподіваюся, що спільно ми втримаємо планку найкращого району у Волинській області», – зауважив Тарас Яковлев.





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