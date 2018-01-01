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Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині

Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині
Злочинці, які вчинили стрілянину в Луцьку, можуть переховуватися на Острожчині.

У понеділок, 5 листопада, на автомийці міста Луцьк між двома групами людей виник конфлікт зі застосуванням зброї. Одна людина загинула, ще двоє госпіталізовані. Імовірно, нападники, які втекли, забрали зі собою пораненого, - пише Район. Острог.

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Утікали злочинці на автомобілях Volkswagen Touareg та Audi на київських та миколаївських номерних знаках. Автомобіль Volkswagen, ймовірно, мав «липові» номерні знаки, а Audi зареєстрована на реального власника.

Як повідомив Едуард Холод, начальник Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області, у понеділок, 5 листопада, приблизно о 16 год. автомобілі, які підпадають під орієнтування, були помічені в Острозі. Згодом поліція переслідувала авто в Оженині, але затримати злочинців не вдалося.

На ФБ-сторінці Оженина, де триває активне обговорення погоні, користувачі пишуть, що авто Volkswagen із номерним знаком звернув на луг до річки Горині.
Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині

Тож закликають жителів Острожчини бути максимально уважними, а якщо помітите автомобілі, схожі за описом, повідомляти на номер 102.
Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині
Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині
Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині

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Теги: перестрілка, стрілянина, Луцьк, Рівненщина, авто
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