Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині
Сьогодні, 11:42
Злочинці, які вчинили стрілянину в Луцьку, можуть переховуватися на Острожчині.
У понеділок, 5 листопада, на автомийці міста Луцьк між двома групами людей виник конфлікт зі застосуванням зброї. Одна людина загинула, ще двоє госпіталізовані. Імовірно, нападники, які втекли, забрали зі собою пораненого, - пише Район. Острог.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Учасниками стрілянини у Луцьку було приблизно 15 людей, – поліція
Утікали злочинці на автомобілях Volkswagen Touareg та Audi на київських та миколаївських номерних знаках. Автомобіль Volkswagen, ймовірно, мав «липові» номерні знаки, а Audi зареєстрована на реального власника.
Як повідомив Едуард Холод, начальник Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області, у понеділок, 5 листопада, приблизно о 16 год. автомобілі, які підпадають під орієнтування, були помічені в Острозі. Згодом поліція переслідувала авто в Оженині, але затримати злочинців не вдалося.
На ФБ-сторінці Оженина, де триває активне обговорення погоні, користувачі пишуть, що авто Volkswagen із номерним знаком звернув на луг до річки Горині.
Тож закликають жителів Острожчини бути максимально уважними, а якщо помітите автомобілі, схожі за описом, повідомляти на номер 102.
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У понеділок, 5 листопада, на автомийці міста Луцьк між двома групами людей виник конфлікт зі застосуванням зброї. Одна людина загинула, ще двоє госпіталізовані. Імовірно, нападники, які втекли, забрали зі собою пораненого, - пише Район. Острог.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Учасниками стрілянини у Луцьку було приблизно 15 людей, – поліція
Утікали злочинці на автомобілях Volkswagen Touareg та Audi на київських та миколаївських номерних знаках. Автомобіль Volkswagen, ймовірно, мав «липові» номерні знаки, а Audi зареєстрована на реального власника.
Як повідомив Едуард Холод, начальник Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області, у понеділок, 5 листопада, приблизно о 16 год. автомобілі, які підпадають під орієнтування, були помічені в Острозі. Згодом поліція переслідувала авто в Оженині, але затримати злочинців не вдалося.
На ФБ-сторінці Оженина, де триває активне обговорення погоні, користувачі пишуть, що авто Volkswagen із номерним знаком звернув на луг до річки Горині.
Тож закликають жителів Острожчини бути максимально уважними, а якщо помітите автомобілі, схожі за описом, повідомляти на номер 102.
ПЕРЕДРУК БЕЗ ДОЗВОЛУ РЕДАКЦІЇ РАЙОН. ОСТРОГ ЗАБОРОНЕНИЙ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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