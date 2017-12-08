На Волині студента-прогульника до навчання повертала поліція
Сьогодні, 11:50
Днями до Любешівського відділення поліції надійшло звернення дирекції Любешівського технічного коледжу з проханням повернути до виробничої практики та навчання неповнолітнього студента коледжу.
Студент протягом тривалого часу не відвідує заняття без поважних причин, - повідомили у Любешівському відділенні поліції.
"Інспектор ювенальної превенції Любешівського відділення поліції з неповнолітнім та його батьками провів роботу в цьому напрямку, студенту наголосили на недопущенні в подальшому пропусків занять в навчальному закладі, а батьків згідно ч. 3 ст. 150 Сімейного Кодексу притягнуто до відповідальності за вчинення правопрушення передбаченого ст. 184 КУпАП", - повідомили в поліції.
"Згідно з постановою № 684 від 13.09.2017 Кабінету Міністрів України у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти", - йдеться у повідомленні.
В результаті, якщо дитина не залучена до навчання, батьків притягають до відповідальності.
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Студент протягом тривалого часу не відвідує заняття без поважних причин, - повідомили у Любешівському відділенні поліції.
"Інспектор ювенальної превенції Любешівського відділення поліції з неповнолітнім та його батьками провів роботу в цьому напрямку, студенту наголосили на недопущенні в подальшому пропусків занять в навчальному закладі, а батьків згідно ч. 3 ст. 150 Сімейного Кодексу притягнуто до відповідальності за вчинення правопрушення передбаченого ст. 184 КУпАП", - повідомили в поліції.
"Згідно з постановою № 684 від 13.09.2017 Кабінету Міністрів України у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти", - йдеться у повідомленні.
В результаті, якщо дитина не залучена до навчання, батьків притягають до відповідальності.
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