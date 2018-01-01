Громада під Луцьком хоче купити шкільний електроавтобус
Сьогодні, 12:05
Княгининівська громада планує придбати шкільний автобус, який працюватиме на електриці.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Нам потрібен такий шкільний автобус. Вартість 9 млн.грн. Голосуємо, хто за +, проти -. Скоро будемо планувати бюджет на 2019. Думаю, депутати врахують", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Нам потрібен такий шкільний автобус. Вартість 9 млн.грн. Голосуємо, хто за +, проти -. Скоро будемо планувати бюджет на 2019. Думаю, депутати врахують", - йдеться у дописі.
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