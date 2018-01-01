Громада під Луцьком хоче купити шкільний електроавтобус





Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.



"Нам потрібен такий шкільний автобус. Вартість 9 млн.грн. Голосуємо, хто за +, проти -. Скоро будемо планувати бюджет на 2019. Думаю, депутати врахують", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Княгининівська громада планує придбати шкільний автобус, який працюватиме на електриці.Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ"Нам потрібен такий шкільний автобус. Вартість 9 млн.грн. Голосуємо, хто за +, проти -. Скоро будемо планувати бюджет на 2019. Думаю, депутати врахують", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію