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Громада під Луцьком хоче купити шкільний електроавтобус

Громада під Луцьком хоче купити шкільний електроавтобус
Княгининівська громада планує придбати шкільний автобус, який працюватиме на електриці.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.

"Нам потрібен такий шкільний автобус. Вартість 9 млн.грн. Голосуємо, хто за +, проти -. Скоро будемо планувати бюджет на 2019. Думаю, депутати врахують", - йдеться у дописі.

Громада під Луцьком хоче купити шкільний електроавтобус
Громада під Луцьком хоче купити шкільний електроавтобус

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Теги: транспорт, Княгининівська ОТГ, гроші, автобус
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