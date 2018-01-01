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«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк провів в останню путь загиблого від ворожої кулі снайпера на Сході України Максима Пасичнюка.

Скорботні заходи розпочалися у вівторок, 6 листопада, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Нагадаємо, 4 листопада від кулі снайпера у російсько-українській війні на Сході України загинув боєць 14-ї ОМБР, волинянин Максим Пасичнюк.

6 листопада колона з десятків автомобілів зустріла тіло загиблого. Від Цуманського перехрестя траурний кортеж вирушив до Луцька.

Зазначимо, у зв'язку з похованням загиблого під час проведення операції об’єднаних сил на сході України волинянина сьогодні в Луцьку оголосили День жалоби.
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ

Родина та друзі Максима Пасичнюка, бойові побратими, небайдужі лучани, представники влади прийшли у храм, аби віддати шану полеглому Герою.
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Скорбимо, бо ми витратимо ще одного захисника нашої України. Ми скорбимо, бо втратили те найкраще, що віддаємо для нашої неньки України. Ідея захисту землі - це ідея захисту Батьківщини. Коли ми говоримо про Батьківщину, ми говоримо про щось дороге, родинне. Він віддав життя за велику українську родину. Він захищав не лише свою сім‘ю, а й кожного з нас», - зауважив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ

Потому на Театральному майдані Луцька відбулася громадська панахида.
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Немає таких слів, які могли б пояснити, яку втрату ми понесли. Максим був хорошою людиною. Він завжди допомагав, коли щось було потрібно товаришам, не боявся жодної роботи і приймав на себе тяжкі життєві ситуації. Він не був боягузом. Ніколи не втікав і не боявся. Ми втратили свого братика…Його вже не повернеш. Хочеться, щоб це закінчилося, щоб ми не ховали своїх синів», - розповів про Максима атовець Анатолій Саченюк.
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ

Максима Пасичнюка провели в останню дорогу на колінах. На прохання рідних, Героя поховають у рідному селі Губин Локачинського району.
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ


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Теги: АТО, прощання, Луцьк
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