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Волинь накрила хвиля зухвалих квартирних крадіжок

Волинь накрила хвиля зухвалих квартирних крадіжок
У Ковельському районі сталася низка крадіжок приватного житла.

Про це стало відомо із судових ухвал Ковельського міськрайонного суду, які оприлюднено днями в Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район. Ковель.

Так, 16 жовтня в період часу з 16-ої до 20-ої години невстановлена особа підібрала ключ до вхідних дверей квартири ковельчанина, звідки викрала гроші та ювелірні вироби із золота на загальну суму 970 тисяч гривень.

28 жовтня з 5 години 30 хвилин до 21 години злодій потрапив до будинку 37-річного жителя села Колодяжне шляхом віджиму пластикового вікна і виніс 7 тисяч польських злотих, 810 доларів США, дві гладкоствольні мисливські рушниці «BERETTA» (вартістю 80 тисяч гривень) та «WINCHESTER» (44 тисячі 800 гривень), карабін «MARLIN XL7» (21 тисяча гривень).

Того ж дня у Ковелі в межах від 14-ої до 20-ої години невідомий пошкодив вхідні двері будинку та поцупив 3 тисячі гривень, 1400 доларів США, золоті вироби на суму 15 тисяч гривень.

Наступного дня у селі Воля-Любитівська крадій проник до житлового будинку через вікно спальної кімнати, вкравши 1700 доларів США, гладкоствольну мисливську рушницю «НATSAN ESKORT» (вартістю 7 тисяч гривень), ювелірні вироби із золота на суму 20 тисяч гривень.

За всіма фактами поліцією відкрито кримінальні провадження. Ухвалами суду призначено трасологічні та дактилоскопічні експертизи, до проведення яких залучено експертів Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

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Теги: крадіжка, Волинь
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