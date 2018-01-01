Лучанин-мандрівник розповів, чим його вразила Бразилія. ВІДЕО

Віктор-Микола Гаврилюк розповів про свої пригоди у Бразилії і про прикрий інцидент пограбування.



Про це йдеться у сюжеті



Хлопець розповів, що наразі знаходиться неподалік міста Бразиліа на фермі місцевих реконструкторів. На запитання ведучих про пограбування, у прямому ефірі Віктор-Микола мовив:



"Почуваюсь я добре, але найбільша проблема з документами. Сталось це, коли я зупинився на заправці і це якраз був 50-й день моєї подорожі. Вночі мене обікрали, забравши всі речі: рюкзак зі всіма речама. Перше враження було: куди ділись всі мої речі, а друге – де моє взуття, адже ж я буду босим, врешті згодом взуття знайшов...".



Він розповів, що згодом підійшов до працівників і попросив їх викликати поліцію, і почав шукати свої речі поблизу:



"Після того ще раз зателефонували у поліцію, однак вони сказали, що навіть не збираються приїжджати. Відділку в цьому населеному пункті не має, а найближчий знаходиться за 30 кілометрів звідти... А потім зранку сказали самому їхати у відділок писати заяву".



Однак резюмував: наразі знаходиться на фермі нелегально і наразі відновлює документи.



Найбільше йому сподобалось у Бразилії місто Сальвадор, адже там присутня різна магія: як чорна так і біла. "Взагалі культура Бразилії дуже різноманітна, кожен штат по-своєму, в залежності від того, хто його заселяв", - говорить Віктор-Микола Гаврилюк.



Хлопець вірить, що йому вдасться подолати всі перешкоди і здійснити подорож в Антарктиду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський мандрівникрозповів про свої пригоди у Бразилії і про прикрий інцидент пограбування.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Хлопець розповів, що наразі знаходиться неподалік міста Бразиліа на фермі місцевих реконструкторів. На запитання ведучих про пограбування, у прямому ефірі Віктор-Микола мовив:"Почуваюсь я добре, але найбільша проблема з документами. Сталось це, коли я зупинився на заправці і це якраз був 50-й день моєї подорожі. Вночі мене обікрали, забравши всі речі: рюкзак зі всіма речама. Перше враження було: куди ділись всі мої речі, а друге – де моє взуття, адже ж я буду босим, врешті згодом взуття знайшов...".Він розповів, що згодом підійшов до працівників і попросив їх викликати поліцію, і почав шукати свої речі поблизу:"Після того ще раз зателефонували у поліцію, однак вони сказали, що навіть не збираються приїжджати. Відділку в цьому населеному пункті не має, а найближчий знаходиться за 30 кілометрів звідти... А потім зранку сказали самому їхати у відділок писати заяву".Однак резюмував: наразі знаходиться на фермі нелегально і наразі відновлює документи.Найбільше йому сподобалось у Бразилії місто Сальвадор, адже там присутня різна магія: як чорна так і біла. "Взагалі культура Бразилії дуже різноманітна, кожен штат по-своєму, в залежності від того, хто його заселяв", - говорить Віктор-Микола Гаврилюк.Хлопець вірить, що йому вдасться подолати всі перешкоди і здійснити подорож в Антарктиду.

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