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Лучанин-мандрівник розповів, чим його вразила Бразилія. ВІДЕО

Лучанин-мандрівник розповів, чим його вразила Бразилія. ВІДЕО
Волинський мандрівник Віктор-Микола Гаврилюк розповів про свої пригоди у Бразилії і про прикрий інцидент пограбування.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Хлопець розповів, що наразі знаходиться неподалік міста Бразиліа на фермі місцевих реконструкторів. На запитання ведучих про пограбування, у прямому ефірі Віктор-Микола мовив:

"Почуваюсь я добре, але найбільша проблема з документами. Сталось це, коли я зупинився на заправці і це якраз був 50-й день моєї подорожі. Вночі мене обікрали, забравши всі речі: рюкзак зі всіма речама. Перше враження було: куди ділись всі мої речі, а друге – де моє взуття, адже ж я буду босим, врешті згодом взуття знайшов...".

Він розповів, що згодом підійшов до працівників і попросив їх викликати поліцію, і почав шукати свої речі поблизу:

"Після того ще раз зателефонували у поліцію, однак вони сказали, що навіть не збираються приїжджати. Відділку в цьому населеному пункті не має, а найближчий знаходиться за 30 кілометрів звідти... А потім зранку сказали самому їхати у відділок писати заяву".

Однак резюмував: наразі знаходиться на фермі нелегально і наразі відновлює документи.

Найбільше йому сподобалось у Бразилії місто Сальвадор, адже там присутня різна магія: як чорна так і біла. "Взагалі культура Бразилії дуже різноманітна, кожен штат по-своєму, в залежності від того, хто його заселяв", - говорить Віктор-Микола Гаврилюк.

Хлопець вірить, що йому вдасться подолати всі перешкоди і здійснити подорож в Антарктиду.



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Теги: Віктор-Микола Гаврилюк, подорож, Бразилія
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