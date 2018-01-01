Розповіли, коли у Луцьку знову включать опалення

У Луцьку в середу, 7 листопада, відновлять теплопостачання.Про це у коментарірозповіла директор КП «Луцьктепло»"Вмикаємо опалення на постійній основі, тому що в будинках справді холодно і маємо багато звернень від населення. Так як для цього потрібен час, завтра тепло в квартирах ще не буде, а буде в четвер. Відповідно плата за теплопостачання теж нараховуватиметься від 8 листопада", - зазначила Валентина Малютіна.