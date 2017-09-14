«100% ватне видання», – Тарас Чорновіл про волинський ЗМІ

Тарас Чорновіл назвав видання "Волинські новини" філією відомого антиукраїнського сайту Страна.uа і сказав, що видання "відпрацьовує типові московські пропагандистські схеми".



Про це він написав на своїй сторінці у



Такі висновки про волинське видання Тарас Чорновіл зробив, зокрема, через подачу інформації про смерть активістки Катерини Гандзюк.



Допис Тараса Чорновола подаємо без змін та правок.



"Шукав якісь факти в інтернеті й випадково наскочив на ще одне 100% ватне видання, але не десь на сході, а на самому заході країни. Це такий собі портал "Волинські новини". переглянув пару статей з теми, на яку пишу статтю, й аж присвиснув. Волинське видання фактично є філією відомого антиукраїнського сайту Страна.уа, на кожному кроці цитує втікача Шарія та різну іншу московську погань, а ще відпрацьовує типові московські пропагандистські схеми.



Одна з них стосується смерті Катерини Гандзюк. Нагадаю, напад на неї скоїли саме бійці УДА - жорстко націоналістичного бойового з'єднання з середовища добробатів, члени якого головним своїм ворогом вважають навіть не путіна, а чинну українську владу на чолі з Порошенком. Напад явно не був замахом на вбивство - ніхто ніколи й нікого не вбивав методом виливання в обличчя кислоти. Це спосіб показової помсти, залякування, калічення - згадайте хоча б напад на нинішнього депутата-радикала Чижмаря. Тому смерть Гандзюк для самих організаторів та тих, хто за ними стоїть, як і для тих, хто на її трагедії хоче попіаритися, стала несподіванкою. Через це бачимо певну хаотичність дій у перший день. Але скоро всі дії вже були скоординовані. Усі активні учасники процесу "танців на кістках" почали бити в одну точку - по Порошенкові, який до цієї справи хоч яким боком не сунь, не припасовується.



Але послідовність заяв тут теж має значення. Першим, яке відстежив, повідомленням такого змісту стала стаття в "Московском комсомольце" на тему, що "смерть Гандзюк стане "чорним лебедем" для Порошенка". Тобто, російське видання не дуже впевнено стало нав'язувати думку, що ця трагічна подія має призвести до колосальної політичної проблеми для Порошенка та стати можливим детонатором бомби проти нього. І вмить ряд проросійських видань, як і те, яке я тут згадав, почали аналогічні атаки. Видання Гужви Страна.уа, яке з таким захопленням люблять цитувати наші єврошахраї - усякі там лєщенки й подібні, а також ті, хто статті "Страни" цитують та поширюють, відразу винесли в заголовки гучні тези, які "хоч тушкою, хоч дупкою, хоч рильцем" дають змогу прив'язати до справи Гандзюк згадку про Порошенка. Аж дві такі статті побачив у тих же Волинських новинах, коли без жодної видимої підстави в заголовку статті про смерть Гандзюк згадується й ім'я Порошенка. До речі, коли трошки глибше зайшов у контекст видання, появилося питання: чи не Волинський Укроп Коломойського-Палиці контролює це видання, для якого головними джерелами є відверті російські пропагандисти. Але це вже інша тема.



А щодо нашої теми, то перша згадка про Порошенка в заголовку появилася як цитата з якогось допису, де авторка заявляє, що смерть Гандзюк стане для Порошенка новою Врадіївку. Більше нічого, щоб давало привід для такого висновку ні в дописі, ні в самій статті нема, але в заголовок винесли саме цей вислів. Однак найцікавіший приклад маніпуляції бачимо в іншій статті. Там, окрім інших, розглядають одну з версій убивства, яка пов'язана з підпалами херсонських лісів. Там, наче б то були інтереси злочинного угрупованння, в яке входили колишні добробати й ніби хтось із учасників нападу на неї, здається Торбін. Протистояла їм обласна влада. А Гандзюк у той час критикувала обидві сторони. Я не впевнений, чи вони навіть помітили тоді її критику (вона в режимі нон-стоп постійно когось критикувала, й часто значно жорсткіше та аргументованіше). Але, за версією проросійського видання, Торбін теоретично міг мати стосунок до якогось злочинного угруповання, яке могло бути прив'язане до охоронної фірми такого собі Павловського, який у свою чергу є помічником депутата від БПП Миколи Паламарчука. Усі взаємозвязки озвучені лише з чиїхось слів, але для проросійського видання і всіх його наслідувачів цього вистачило, щоб змістити акцент у бік Порошенка.



Здавалося б абсурд. У самій статті розглянуто кілька версій. Звісно ж, жодне з відверто проросійських видань не згадало про дві версії, які ведуть до креатури Кремля - партійних організацій "Батьківщини" Тимошенко та "Українського вибору" Медведчука. Це теж хороший маркер на агентурну приналежність. Але в статті усе ж доволі ґрунтовно згадали про війну Гандзюк з Нацполіцією та місцевим партійним лідером так званої Соцпартії Ківи, який явно є аваковською маріонеткою. Там дійсно є всі підстави шукати замовників. Але абсолютно висмоктана з пальця й штучно зліплена версія про нереальний ланцюжок: Торбін - Павловський - Паламарчук - і плювок у бік Порошенка, стала тією, яка відображена в заголовку.



І вже сьогодні в Раді цю штучну прив'язку, що була започаткована в Росії, стала відпрацьовувати Тимошенко. Вона заявила дослівно: "Порошенко та його оточення ввели війну проти активістів!" От коло й замкнулося: в Москві почали, московською агентурою й закінчили".

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