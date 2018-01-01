Розповіли, що робити при відсутності субсидій у платіжках

У разі відсутності субсидії в платіжці українцям рекомендують оплачувати обов'язковий платіж, який їм розрахували за воду, світло і газ у вересні поточного року.Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики у вівторок, 6 листопада.Управління соціального захисту населення опрацьовуюють в тиждень понад 100 тисяч заяв. Затримки в основному виникають через несвоєчасне подання місцевими органами інформації про склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг і тарифи в місті.У будь-якому випадку, якщо управління соціального захисту населення прийняло у сім’ї документи на оформлення урядової знижки у сплаті житлово-комунальних послуг, субсидія їй буде обов’язково призначена з моменту оформлення заяви, та відповідно буде здійснено перерахунок з місяця призначення житлової субсидії.Тому, якщо в листопаді платіжка за газ чи тепло надійде без відображення субсидії, допомога від держави буде нарахована і її розмір можна буде побачити у реєстрі субсидіантів - на сайті subsidii.ioc.gov.ua.На випадок відсутності у платіжці розміру допомоги, субсидіантам рекомендовано сплачувати свій обов’язковий платіж, той який їм було розраховано до сплати за воду, світло та газ у вересні цього року.