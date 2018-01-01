вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розбій на автомийці: волинянин сяде за ґрати на 9 років

Розбій на автомийці: волинянин сяде за ґрати на 9 років
Нововолинський розбійник сяде за ґрати на 9 років.

25-річний мешканець Нововолинська за попередньою змовою групою осіб вчинив розбій з проникненням у приміщення та незаконно заволодів автомобілем, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

На початку грудня 2017 року не судимий раніше молодик розповів своєму раніше уже судимому за крадіжку товаришу про порядок роботи автомийки на вулиці Луцькій у Нововолинську, засоби охорони та кількість виручки, яка може знаходитися у закладі, дістав балаклави, які унеможливили б упізнання злочинців, та пообіцяв допомогти зі збутом здобичі.

Уночі 9 грудня раніше судимий зловмисник прихопив із собою співучасника, гумову палицю й макет пістолета та проникнув у приміщення автомийки. Побивши оператора мийки гумовою палицею та погрожуючи йому убивством, молодики заволоділи грішми в сумі 4420 грн., мобільним телефоном та ключами від автомобіля «ОРЕL VECТRA», на якому і втекли з місця пригоди.

Пособник взявся продати украдене авто, але не встиг його збути.

"Вироком Нововолинського міського суду раніше судимого молодика визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 та ч.2 ст. 289 КК України, й призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його пособнику, який щиро розкаявся у скоєному, призначили покарання у виді 4 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку", - повідомили у прокуратурі.

Кримінальне провадження щодо співучасника нападу на автомийку перебуває на розгляді в суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вища рада правосуддя звільнила голову Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 14:40
Василю Гею відкриють пам'ятну дошку у рідному селі на Волині
Сьогодні, 14:27
Розбій на автомийці: волинянин сяде за ґрати на 9 років
Сьогодні, 14:07
Один із засновників волинського «УКРОПу» вийшов з партії
Сьогодні, 13:54
Розповіли, що робити при відсутності субсидій у платіжках
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
Директора «Волинського облавтодору», який попався на хабарі, залишили на посаді Директора «Волинського облавтодору», який попався на хабарі, залишили на посаді
20 вересень, 16:39
У місті на Волині зловили двох квартирних злодюг У місті на Волині зловили двох квартирних злодюг
13 вересень, 15:34
Два роки шукали і знайшли: на Волині судитимуть злодія-рецидивіста Два роки шукали і знайшли: на Волині судитимуть злодія-рецидивіста
13 вересень, 11:04
Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО
12 вересень, 13:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вища рада правосуддя звільнила голову Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 14:40
 0
Василю Гею відкриють пам'ятну дошку у рідному селі на Волині
Сьогодні, 14:27
 0
Розбій на автомийці: волинянин сяде за ґрати на 9 років
Сьогодні, 14:07
 0
Один із засновників волинського «УКРОПу» вийшов з партії
Сьогодні, 13:54
 0
Розповіли, що робити при відсутності субсидій у платіжках
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8