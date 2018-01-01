Розбій на автомийці: волинянин сяде за ґрати на 9 років

Нововолинський розбійник сяде за ґрати на 9 років.25-річний мешканець Нововолинська за попередньою змовою групою осіб вчинив розбій з проникненням у приміщення та незаконно заволодів автомобілем, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.На початку грудня 2017 року не судимий раніше молодик розповів своєму раніше уже судимому за крадіжку товаришу про порядок роботи автомийки на вулиці Луцькій у Нововолинську, засоби охорони та кількість виручки, яка може знаходитися у закладі, дістав балаклави, які унеможливили б упізнання злочинців, та пообіцяв допомогти зі збутом здобичі.Уночі 9 грудня раніше судимий зловмисник прихопив із собою співучасника, гумову палицю й макет пістолета та проникнув у приміщення автомийки. Побивши оператора мийки гумовою палицею та погрожуючи йому убивством, молодики заволоділи грішми в сумі 4420 грн., мобільним телефоном та ключами від автомобіля «ОРЕL VECТRA», на якому і втекли з місця пригоди.Пособник взявся продати украдене авто, але не встиг його збути."Вироком Нововолинського міського суду раніше судимого молодика визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 та ч.2 ст. 289 КК України, й призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його пособнику, який щиро розкаявся у скоєному, призначили покарання у виді 4 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку", - повідомили у прокуратурі.Кримінальне провадження щодо співучасника нападу на автомийку перебуває на розгляді в суді.