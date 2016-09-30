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Авторитаризм і безглузді рішення, – засновник волинського «УКРОПу» про свавілля в партії

Авторитаризм і безглузді рішення, – засновник волинського «УКРОПу» про свавілля в партії
Член ради Волинської обласної організації політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Максим Воскресенський, який заявив про вихід з її лав, аргументував своє рішення. За його словами, цьому передувало те, партійні цінності зруйновані, а фактичне керівництво організації перейшло в руки людей, які повністю дискредитували себе.

Про це він написав на свої сторінці у facebook.

Максима Воскресенського у партії називали «правою рукою» депутата Волиньради, голови обласної парторганізації УКРОПу В’ячеслава Рубльова. Раніше Воскресенський працював у Луцькому міському відділенні Пенсійного фонду, який з березня 2013 року очолював Рубльов. Згодом же став методистом Волинського державного обласного навчально-курсового комбінату, директором якого теж був Рубльов. Тож очевидно, що партійна діяльність Воскресенського починалася теж під протекцією Рубльова.

На переконання Воскресенського, починаючи з 2017 року, поняття демократії та справедливості в «УКРОПі» почали відходити на задній план, звільняючи дорогу для авторитаризму та безглуздих рішень.
Одним з таких безглуздих рішень Воскресенський назвав призначення на керівну посаду офісу партії людей без партійного членства, а також без досвіду організаційної чи партійної роботи, незважаючи на вимоги районних осередків та представників міського та обласного офісів.

«Це призвело до виходу з лав партії безлічі активних та професійних людей, розвалу організаційної структури та повної безвідповідальності у прийнятті будь-яких рішень.

На підставі викладеного вище, я приймаю рішення про вихід – з лав партії, оскільки не бачу можливості подальшої роботи обласної організації. Прийдешні вибори будуть яскравим доказом того, що демократична структура не буде діяти під тиском та погрозами», - резюмував екс-партієць.

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Теги: Максим Воскресенський, УКРОП, Волинь
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