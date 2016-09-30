Авторитаризм і безглузді рішення, – засновник волинського «УКРОПу» про свавілля в партії

Максим Воскресенський, який заявив про вихід з її лав, аргументував своє рішення. За його словами, цьому передувало те, партійні цінності зруйновані, а фактичне керівництво організації перейшло в руки людей, які повністю дискредитували себе.



Про це він написав на свої сторінці у



Максима Воскресенського у партії В’ячеслава Рубльова. Раніше Воскресенський працював у Луцькому міському відділенні Пенсійного фонду, який з березня 2013 року очолював Рубльов. Згодом же став методистом Волинського державного обласного навчально-курсового комбінату, директором якого теж був Рубльов. Тож очевидно, що партійна діяльність Воскресенського починалася теж під протекцією Рубльова.



На переконання Воскресенського, починаючи з 2017 року, поняття демократії та справедливості в «УКРОПі» почали відходити на задній план, звільняючи дорогу для авторитаризму та безглуздих рішень.

Одним з таких безглуздих рішень Воскресенський назвав призначення на керівну посаду офісу партії людей без партійного членства, а також без досвіду організаційної чи партійної роботи, незважаючи на вимоги районних осередків та представників міського та обласного офісів.



«Це призвело до виходу з лав партії безлічі активних та професійних людей, розвалу організаційної структури та повної безвідповідальності у прийнятті будь-яких рішень.



На підставі викладеного вище, я приймаю рішення про вихід – з лав партії, оскільки не бачу можливості подальшої роботи обласної організації. Прийдешні вибори будуть яскравим доказом того, що демократична структура не буде діяти під тиском та погрозами», - резюмував екс-партієць.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Член ради Волинської обласної організації політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», який, аргументував своє рішення. За його словами, цьому передувало те, партійні цінності зруйновані, а фактичне керівництво організації перейшло в руки людей, які повністю дискредитували себе.Про це він написав на свої сторінці у facebook Максима Воскресенського у партії називали «правою рукою» депутата Волиньради , голови обласної парторганізації УКРОПу. Раніше Воскресенський працював у Луцькому міському відділенні Пенсійного фонду, який з березня 2013 року очолював Рубльов. Згодом же став методистом Волинського державного обласного навчально-курсового комбінату, директором якого теж був Рубльов. Тож очевидно, що партійна діяльність Воскресенського починалася теж під протекцією Рубльова.На переконання Воскресенського, починаючи з 2017 року, поняття демократії та справедливості в «УКРОПі» почали відходити на задній план, звільняючи дорогу для авторитаризму та безглуздих рішень.Одним з таких безглуздих рішень Воскресенський назвав призначення на керівну посаду офісу партії людей без партійного членства, а також без досвіду організаційної чи партійної роботи, незважаючи на вимоги районних осередків та представників міського та обласного офісів.«Це призвело до виходу з лав партії безлічі активних та професійних людей, розвалу організаційної структури та повної безвідповідальності у прийнятті будь-яких рішень.На підставі викладеного вище, я приймаю рішення про вихід – з лав партії, оскільки не бачу можливості подальшої роботи обласної організації. Прийдешні вибори будуть яскравим доказом того, що демократична структура не буде діяти під тиском та погрозами», - резюмував екс-партієць.

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