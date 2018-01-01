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Луцькі студенти влаштують акцію протесту, щоб їздити в маршрутках за 2,50

Луцькі студенти влаштують акцію протесту, щоб їздити в маршрутках за 2,50
У Луцьку студенти вимагатимуть пільгової вартості проїзду у маршрутному транспорті.

Про це у Facebook повідомив голова ГО «Студенська рада Волині» Віталій Сніжко. Він закликав студентів боротися за свої права.

"Акція протесту. Ти студент? Хочеш проїзд у маршрутному транспорті за пільговою ціною? Тоді підтримай акцію протесту під Волинським окружним адміністративним судом. 10 грудня о 14:30. Давайте вийдемо і покажемо владі, що студенти - це сила! І з нами потрібно рахуватися! #ПІЛЬГАКЗАСТУДАК #СТУДРАДАВОЛИНІ #СРВ #плачу2_50
#СТУДЕНТИ_ЛУЦЬКА", - йдеться у повідомленні.

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Теги: студенти, Луцьк, транспорт
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