Луцькі студенти влаштують акцію протесту, щоб їздити в маршрутках за 2,50

У Луцьку студенти вимагатимуть пільгової вартості проїзду у маршрутному транспорті.Про це у Facebook повідомив голова ГО «Студенська рада Волині». Він закликав студентів боротися за свої права."Акція протесту. Ти студент? Хочеш проїзд у маршрутному транспорті за пільговою ціною? Тоді підтримай акцію протесту під Волинським окружним адміністративним судом. 10 грудня о 14:30. Давайте вийдемо і покажемо владі, що студенти - це сила! І з нами потрібно рахуватися! #ПІЛЬГАКЗАСТУДАК #СТУДРАДАВОЛИНІ #СРВ #плачу2_50#СТУДЕНТИ_ЛУЦЬКА", - йдеться у повідомленні.