Луцькі студенти влаштують акцію протесту, щоб їздити в маршрутках за 2,50
Сьогодні, 15:32
У Луцьку студенти вимагатимуть пільгової вартості проїзду у маршрутному транспорті.
Про це у Facebook повідомив голова ГО «Студенська рада Волині» Віталій Сніжко. Він закликав студентів боротися за свої права.
"Акція протесту. Ти студент? Хочеш проїзд у маршрутному транспорті за пільговою ціною? Тоді підтримай акцію протесту під Волинським окружним адміністративним судом. 10 грудня о 14:30. Давайте вийдемо і покажемо владі, що студенти - це сила! І з нами потрібно рахуватися! #ПІЛЬГАКЗАСТУДАК #СТУДРАДАВОЛИНІ #СРВ #плачу2_50
#СТУДЕНТИ_ЛУЦЬКА", - йдеться у повідомленні.
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Про це у Facebook повідомив голова ГО «Студенська рада Волині» Віталій Сніжко. Він закликав студентів боротися за свої права.
"Акція протесту. Ти студент? Хочеш проїзд у маршрутному транспорті за пільговою ціною? Тоді підтримай акцію протесту під Волинським окружним адміністративним судом. 10 грудня о 14:30. Давайте вийдемо і покажемо владі, що студенти - це сила! І з нами потрібно рахуватися! #ПІЛЬГАКЗАСТУДАК #СТУДРАДАВОЛИНІ #СРВ #плачу2_50
#СТУДЕНТИ_ЛУЦЬКА", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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