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У волинське водосховище випустили 359 кілограмів риби

У волинське водосховище випустили 359 кілограмів риби
1 листопада відбулось зариблення Ковельського водосховища, що розташоване на річці Турія.

Вселення проводилось на підставі біологічного обґрунтування, розробленого науковцями Східноєвропейського національного університету. На проведення цієї акції з міського бюджету виділили 20 тис. грн, - повідомили у Держрибагентстві.

Так, водойма поповнилась 359 кг. рослиноїдних видів риб. Зокрема, 900 особин коропа (261,1 кг.) та 185 голів білого амура (98 кг.).

Цих риб випустили з метою покращення екологічний стан водосховища.

На заході були присутні представники Волинського рибоохоронного патруля, Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, Ковельської міської ради, Держекоінспекції у Волинській області, громадськості та ЗМІ.

Днем раніше зарибнили ставок в с. Сирники Луцького району. У водойму вселено 1 429 екз. коропа та 5 000 екз. карася сріблястого, загальною вагою 1 000 кг.

Довідково:

Останнє зариблення Ковельського водосховища відбулось другого травня 2018 року. До водного об’єкта випустили 729 екз. білого амура та 1 745 екз. коропа. Загальна вага випущеного зарибку склала 729,5 кг.

У волинське водосховище випустили 359 кілограмів риби
У волинське водосховище випустили 359 кілограмів риби

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Теги: риба, водосховище
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