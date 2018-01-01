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За крадіжку кабелю волинянин сяде за ґрати на півроку

За крадіжку кабелю волинянин сяде за ґрати на півроку
29-річного волинянина вкрили у вчиненні низки крадіжок, зокрема телефонного кабелю.

Нововолинський міський суд Волинської області визнав зловмисника винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів та призначив покарання у вигляді шести місяців арешту.

Раніше судимий волинянин повторно викрав із опор зв’язку у Нововолинську понад 150 метрів телефонного кабелю.

Окрім цього, зловмисника викрили також у крадіжці господарського інвентарю.

Нововолинський міський суд визнав підозрюваного винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.185, ч.2 ст.15 ст.2 ст.185 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді арешту на строк шість місяців.

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Теги: кабель, кримінал
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