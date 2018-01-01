За крадіжку кабелю волинянин сяде за ґрати на півроку
Сьогодні, 17:32
29-річного волинянина вкрили у вчиненні низки крадіжок, зокрема телефонного кабелю.
Нововолинський міський суд Волинської області визнав зловмисника винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів та призначив покарання у вигляді шести місяців арешту.
Раніше судимий волинянин повторно викрав із опор зв’язку у Нововолинську понад 150 метрів телефонного кабелю.
Окрім цього, зловмисника викрили також у крадіжці господарського інвентарю.
Нововолинський міський суд визнав підозрюваного винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.185, ч.2 ст.15 ст.2 ст.185 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді арешту на строк шість місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нововолинський міський суд Волинської області визнав зловмисника винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів та призначив покарання у вигляді шести місяців арешту.
Раніше судимий волинянин повторно викрав із опор зв’язку у Нововолинську понад 150 метрів телефонного кабелю.
Окрім цього, зловмисника викрили також у крадіжці господарського інвентарю.
Нововолинський міський суд визнав підозрюваного винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.185, ч.2 ст.15 ст.2 ст.185 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді арешту на строк шість місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
За крадіжку кабелю волинянин сяде за ґрати на півроку
Сьогодні, 17:32
У Володимирі відновлять опалювальний сезон
Сьогодні, 17:23
Втрачений костел у Володимирці на фото 1920-х років
Сьогодні, 17:17
«Фокстрот» і Приват24 розпочали продаж подарункових карток*
Сьогодні, 17:05