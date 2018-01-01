На Волинь хотіли ввезти авто на «бляхах» за фіктивними документами

На Волинь хотіли ввезти легковик на польській реєстрації за фіктивним нотаріальним дорученням.У пункті пропуску Ягодин виявили документ, який ніби-то посвідчував нотаріус Канцелярії в м. Люблін на право користування автомобілем «RENAULT MEGANE», - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Його пред’явив тимчасово непрацюючий житель міста Запоріжжя, намагаючись ввезти авто у митному режимі «транзит».На запит волинських митників польський нотаріус спростував факт оформлення цього документу.Відтак, автомобіль, оцінений у понад 120 тисяч гривень, вилучили на склад митниці до прийняття остаточного рішення у справі судом.Порушнику згідно з статтею 483 Митного Кодексу України за подання митникам документа, одержаного незаконним шляхом, загрожує конфіскація транспортного засобу та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості.