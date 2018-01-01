На Волинь хотіли ввезти авто на «бляхах» за фіктивними документами
Сьогодні, 15:40
На Волинь хотіли ввезти легковик на польській реєстрації за фіктивним нотаріальним дорученням.
У пункті пропуску Ягодин виявили документ, який ніби-то посвідчував нотаріус Канцелярії в м. Люблін на право користування автомобілем «RENAULT MEGANE», - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Його пред’явив тимчасово непрацюючий житель міста Запоріжжя, намагаючись ввезти авто у митному режимі «транзит».
На запит волинських митників польський нотаріус спростував факт оформлення цього документу.
Відтак, автомобіль, оцінений у понад 120 тисяч гривень, вилучили на склад митниці до прийняття остаточного рішення у справі судом.
Порушнику згідно з статтею 483 Митного Кодексу України за подання митникам документа, одержаного незаконним шляхом, загрожує конфіскація транспортного засобу та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості.
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У пункті пропуску Ягодин виявили документ, який ніби-то посвідчував нотаріус Канцелярії в м. Люблін на право користування автомобілем «RENAULT MEGANE», - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Його пред’явив тимчасово непрацюючий житель міста Запоріжжя, намагаючись ввезти авто у митному режимі «транзит».
На запит волинських митників польський нотаріус спростував факт оформлення цього документу.
Відтак, автомобіль, оцінений у понад 120 тисяч гривень, вилучили на склад митниці до прийняття остаточного рішення у справі судом.
Порушнику згідно з статтею 483 Митного Кодексу України за подання митникам документа, одержаного незаконним шляхом, загрожує конфіскація транспортного засобу та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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