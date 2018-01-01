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На Волинь хотіли ввезти авто на «бляхах» за фіктивними документами

На Волинь хотіли ввезти авто на «бляхах» за фіктивними документами
На Волинь хотіли ввезти легковик на польській реєстрації за фіктивним нотаріальним дорученням.

У пункті пропуску Ягодин виявили документ, який ніби-то посвідчував нотаріус Канцелярії в м. Люблін на право користування автомобілем «RENAULT MEGANE», - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Його пред’явив тимчасово непрацюючий житель міста Запоріжжя, намагаючись ввезти авто у митному режимі «транзит».

На запит волинських митників польський нотаріус спростував факт оформлення цього документу.

Відтак, автомобіль, оцінений у понад 120 тисяч гривень, вилучили на склад митниці до прийняття остаточного рішення у справі судом.

Порушнику згідно з статтею 483 Митного Кодексу України за подання митникам документа, одержаного незаконним шляхом, загрожує конфіскація транспортного засобу та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: бляхи, митниця
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