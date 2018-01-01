У Польщі українських будівельників залякували і не платили зарплату





Його жертвами стали поляки та іноземці, серед яких були й українці. Як відзначає "Польське радіо", працівники не одержали щонайменше 4,5 млн злотих (понад 1 млн євро) заробітної плати та інших виплат, передає



Як пише видання, польські прикордонники рік тому, під час перевірки фірми у Вейгеровському повіті Поморського воєводства, почали розслідування діяльності 42-річного чоловіка.



"Чоловік через оголошення знаходив для роботи на будовах поляків, а також громадян України, Білорусі, Грузії та Молдови.



Спочатку ці особи працювали у фірмі чоловіка, де з них вибирали тих, кому найбільше була потрібна робота, а також слухняних та піддатливих впливу і маніпуляціям. Таких працівників фірма чоловіка відправляла на роботу на будови у Польщі та Швеції", - йдеться у повідомленні.



Як пише видання, з працівниками не підписували угоди або складали їх незрозумілою для них мовою, часто відбирали їхні паспорти та інші документи, а зарплатню не платили взагалі або тільки її невелику частину.



"Коли працівники нагадували про зарплату, їм погрожували депортацією або безпідставно звинувачували у крадіжці, надсилаючи заяви до правоохоронних органів. 42-річний чоловік організував навіть обов’язкові робітничі зібрання, під час яких залякував, принижував, ображав та навіть бив працівників", - йдеться у повідомленні.



Видання, посилаючись на дані слідства, зазначає, що від 2016 року до осені 2018 року 42-річний чоловік використав для примусової роботи щонайменше 540 людей, а невиплачена зарплатня та інші виплати досягли щонайменше 4,5 млн злотих.



42-річному чоловіку висунули звинувачення у торгівлі людьми, за що йому загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі. Жінок звинуватили у відмиванні коштів. За це передбачене покарання до 10 років ув’язнення, додає видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі затримали 42-річного громадянина, який використав більше півтисячі людей для виконання примусової роботи на будовах.Його жертвами стали поляки та іноземці, серед яких були й українці. Як відзначає "Польське радіо", працівники не одержали щонайменше 4,5 млн злотих (понад 1 млн євро) заробітної плати та інших виплат, передає УНН Як пише видання, польські прикордонники рік тому, під час перевірки фірми у Вейгеровському повіті Поморського воєводства, почали розслідування діяльності 42-річного чоловіка."Чоловік через оголошення знаходив для роботи на будовах поляків, а також громадян України, Білорусі, Грузії та Молдови.Спочатку ці особи працювали у фірмі чоловіка, де з них вибирали тих, кому найбільше була потрібна робота, а також слухняних та піддатливих впливу і маніпуляціям. Таких працівників фірма чоловіка відправляла на роботу на будови у Польщі та Швеції", - йдеться у повідомленні.Як пише видання, з працівниками не підписували угоди або складали їх незрозумілою для них мовою, часто відбирали їхні паспорти та інші документи, а зарплатню не платили взагалі або тільки її невелику частину."Коли працівники нагадували про зарплату, їм погрожували депортацією або безпідставно звинувачували у крадіжці, надсилаючи заяви до правоохоронних органів. 42-річний чоловік організував навіть обов’язкові робітничі зібрання, під час яких залякував, принижував, ображав та навіть бив працівників", - йдеться у повідомленні.Видання, посилаючись на дані слідства, зазначає, що від 2016 року до осені 2018 року 42-річний чоловік використав для примусової роботи щонайменше 540 людей, а невиплачена зарплатня та інші виплати досягли щонайменше 4,5 млн злотих.42-річному чоловіку висунули звинувачення у торгівлі людьми, за що йому загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі. Жінок звинуватили у відмиванні коштів. За це передбачене покарання до 10 років ув’язнення, додає видання.

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