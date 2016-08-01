вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Асвабаждєніє» надто дорого коштувало українцям, – Лапін про святкування річниці визволення Києва від нацистів

«Асвабаждєніє» надто дорого коштувало українцям, – Лапін про святкування річниці визволення Києва від нацистів
Цього дня, 6 листопада відзначається 75-а річниця визволення Києва від нацистів.

Таке «асвабаждєніє» надто дорого коштувало і Києву, і киянам, і Україні загалом, - про це написав у своєму блозі на Цензор.Нет народний депутат Ігор Лапін.

Він зазначив, що окупація російською імперією коштувала Україні і українцям набагато дорожче за будь-чию іншу військову присутність. За винятком хіба що історичних попередників Московії – Орди.

Ігор Лапін вважає, що зважаючи на кількість жертв і втрат, цілковито некоректно взагалі застосовувати термін «звільнення» щодо будь-яких дій радянської армії на наших теренах.

«Асвабадітєлі жорстоко мстились всім місцевим мешканцям, незважаючи на вік і стать, просто за сам факт перебування під контролем не московської армії. А коли дійсно звільняють – звільненим точно не мстяться. Не розстрілюють, не засилають на Сибіри, не позбавляють роботи, не забороняють навчатись. Тому, це з жодної точки зору не може трактуватись як «звільнення». Це просто завоювання теренів України іншою армією», - йдеться у дописі.

Нардеп наголошує на факт, що до лав радянської армії під страхом розстрілу, заслання, репресій й страху загнали мільйони українців, в жоден спосіб не робить окупаційну армію загарбника «визволителями».

На його переконання, дуже непродуманий крок – державне «святкування» події з настільки негативними наслідками для українців і Україні.

«В нас своя історія, свої інтереси, нас мають цікавити не чиїсь територіальні «здобутки» нашим коштом, а наша трагедія і наші втрати від цих «здобутків» і «звільнення», - резюмував Ігор Лапін.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, святкування, нацисти, річниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Асвабаждєніє» надто дорого коштувало українцям, – Лапін про святкування річниці визволення Києва від нацистів
Сьогодні, 20:19
Діти жили у будинку-розвалюсі і не ходили до школи: моторошна історія однієї сім'ї
Сьогодні, 20:14
У луцькому «Промені» відбудуться дитячі вечірки*
Сьогодні, 19:38
Двоє лучан вибороли «бронзу» на чемпіонаті світу з панкратіону
Сьогодні, 19:18
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У Бресті делегація з Луцька святкувала День міста. ФОТО У Бресті делегація з Луцька святкувала День міста. ФОТО
01 серпень, 2016, 16:55
Володимир-Волинський відсвяткував День міста. ФОТОРЕПОРТАЖ Володимир-Волинський відсвяткував День міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
01 серпень, 2016, 11:42
Луцький гарнізонний військовий госпіталь святкує 75-ту річницю. ФОТО Луцький гарнізонний військовий госпіталь святкує 75-ту річницю. ФОТО
24 червень, 2016, 16:53
Луцькому коледжу рекреаційних технологій і права – 10 років. ФОТО Луцькому коледжу рекреаційних технологій і права – 10 років. ФОТО
28 квітень, 2016, 20:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Асвабаждєніє» надто дорого коштувало українцям, – Лапін про святкування річниці визволення Києва від нацистів
Сьогодні, 20:19
 0
Діти жили у будинку-розвалюсі і не ходили до школи: моторошна історія однієї сім'ї
Сьогодні, 20:14
 0
У луцькому «Промені» відбудуться дитячі вечірки*
Сьогодні, 19:38
 0
Двоє лучан вибороли «бронзу» на чемпіонаті світу з панкратіону
Сьогодні, 19:18
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8