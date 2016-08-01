«Асвабаждєніє» надто дорого коштувало українцям, – Лапін про святкування річниці визволення Києва від нацистів





Таке «асвабаждєніє» надто дорого коштувало і Києву, і киянам, і Україні загалом, - про це написав у своєму блозі на Ігор Лапін.



Він зазначив, що окупація російською імперією коштувала Україні і українцям набагато дорожче за будь-чию іншу військову присутність. За винятком хіба що історичних попередників Московії – Орди.



Ігор Лапін вважає, що зважаючи на кількість жертв і втрат, цілковито некоректно взагалі застосовувати термін «звільнення» щодо будь-яких дій радянської армії на наших теренах.



«Асвабадітєлі жорстоко мстились всім місцевим мешканцям, незважаючи на вік і стать, просто за сам факт перебування під контролем не московської армії. А коли дійсно звільняють – звільненим точно не мстяться. Не розстрілюють, не засилають на Сибіри, не позбавляють роботи, не забороняють навчатись. Тому, це з жодної точки зору не може трактуватись як «звільнення». Це просто завоювання теренів України іншою армією», - йдеться у дописі.



Нардеп наголошує на факт, що до лав радянської армії під страхом розстрілу, заслання, репресій й страху загнали мільйони українців, в жоден спосіб не робить окупаційну армію загарбника «визволителями».



На його переконання, дуже непродуманий крок – державне «святкування» події з настільки негативними наслідками для українців і Україні.



«В нас своя історія, свої інтереси, нас мають цікавити не чиїсь територіальні «здобутки» нашим коштом, а наша трагедія і наші втрати від цих «здобутків» і «звільнення», - резюмував Ігор Лапін.





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