У селі на Волині сталася пожежа





Про це повідомляє



Начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтнік на оперативній нараді у Ковельській РДА доповів про стан надзвичайних ситуацій в районі та проведені заходи з їх ліквідації.



Зокрема, проінформував присутніх про пожежу господарської споруди в селі Солотвин, внаслідок якої знищено покрівля, перекриття, речі домашнього вжитку.



Попередня причина виникнення загорання – коротке замикання електропроводки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у Ковельському районі горіла господарська споруда.Про це повідомляє Про Ковель Начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській областіна оперативній нараді у Ковельській РДА доповів про стан надзвичайних ситуацій в районі та проведені заходи з їх ліквідації.Зокрема, проінформував присутніх про пожежу господарської споруди в селі Солотвин, внаслідок якої знищено покрівля, перекриття, речі домашнього вжитку.Попередня причина виникнення загорання – коротке замикання електропроводки.

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