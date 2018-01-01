У селі на Волині сталася пожежа
Сьогодні, 18:08
Днями у Ковельському районі горіла господарська споруда.
Про це повідомляє Про Ковель.
Начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтнік на оперативній нараді у Ковельській РДА доповів про стан надзвичайних ситуацій в районі та проведені заходи з їх ліквідації.
Зокрема, проінформував присутніх про пожежу господарської споруди в селі Солотвин, внаслідок якої знищено покрівля, перекриття, речі домашнього вжитку.
Попередня причина виникнення загорання – коротке замикання електропроводки.
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Про це повідомляє Про Ковель.
Начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтнік на оперативній нараді у Ковельській РДА доповів про стан надзвичайних ситуацій в районі та проведені заходи з їх ліквідації.
Зокрема, проінформував присутніх про пожежу господарської споруди в селі Солотвин, внаслідок якої знищено покрівля, перекриття, речі домашнього вжитку.
Попередня причина виникнення загорання – коротке замикання електропроводки.
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