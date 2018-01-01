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Інклюзивне кіно у кінотеатрі «Premier City»*

Інклюзивне кіно у кінотеатрі «Premier City»*
Тільки у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity», 8 по 11 листопада об 11:00 відбудуться спеціальні сеанси фільму «DZIDZIO: Перший раз» із субтитрами для людей з порушенням слуху.

12 по 14 листопада об 11:00 відбудуться спеціальні сеанси фільму «DZIDZIO Перший раз» із тифлоперекладом для людей з порушенням зору.
Вартість квитків на всі спецсеанси 35 гривень!

ТРЦ «ПортCity» піклується про гостей та створює комфортні умови для всіх.

Інклюзивне кіно у кінотеатрі «Premier City»*


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Теги: Порт сіті
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