Інклюзивне кіно у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 18:20
Тільки у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity», 8 по 11 листопада об 11:00 відбудуться спеціальні сеанси фільму «DZIDZIO: Перший раз» із субтитрами для людей з порушенням слуху.
12 по 14 листопада об 11:00 відбудуться спеціальні сеанси фільму «DZIDZIO Перший раз» із тифлоперекладом для людей з порушенням зору.
Вартість квитків на всі спецсеанси 35 гривень!
ТРЦ «ПортCity» піклується про гостей та створює комфортні умови для всіх.
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12 по 14 листопада об 11:00 відбудуться спеціальні сеанси фільму «DZIDZIO Перший раз» із тифлоперекладом для людей з порушенням зору.
Вартість квитків на всі спецсеанси 35 гривень!
ТРЦ «ПортCity» піклується про гостей та створює комфортні умови для всіх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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