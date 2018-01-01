вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» покажуть бій Усика*

У «Промені» покажуть бій Усика*
У Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі розважального центру «Промінь», відбудеться трансляція бою українського абсолютного чемпіона Олександра Усика проти Тоні Белью.

Трансляція відбудеться 10 листопада о 23:00.

Вхід вільний.

Тож, усіх охочих запрошують не перегляд бою.
У «Промені» покажуть бій Усика*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Grand Central
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на Перемоги – тягучка через аварію. ФОТО
Сьогодні, 18:55
У «Промені» покажуть бій Усика*
Сьогодні, 18:46
У Луцьку освятили унікальну карту України
Сьогодні, 18:33
Вибори у волинських ОТГ – під загрозою зриву
Сьогодні, 18:23
Схожі новини
У Grand Central – майстер-клас для дітей з кольорових пельменів* У Grand Central – майстер-клас для дітей з кольорових пельменів*
03 листопад, 10:25
Тераса Grand Central стала ще теплішою* Тераса Grand Central стала ще теплішою*
28 вересень, 17:47
Grand Central запрошує на знижки* Grand Central запрошує на знижки*
24 вересень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку на Перемоги – тягучка через аварію. ФОТО
Сьогодні, 18:55
 0
У «Промені» покажуть бій Усика*
Сьогодні, 18:46
 0
У Луцьку освятили унікальну карту України
Сьогодні, 18:33
 0
Вибори у волинських ОТГ – під загрозою зриву
Сьогодні, 18:23
 0
Медіа
відео
1/8