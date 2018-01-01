У «Промені» покажуть бій Усика*
Сьогодні, 18:46
У Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі розважального центру «Промінь», відбудеться трансляція бою українського абсолютного чемпіона Олександра Усика проти Тоні Белью.
Трансляція відбудеться 10 листопада о 23:00.
Вхід вільний.
Тож, усіх охочих запрошують не перегляд бою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трансляція відбудеться 10 листопада о 23:00.
Вхід вільний.
Тож, усіх охочих запрошують не перегляд бою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на Перемоги – тягучка через аварію. ФОТО
Сьогодні, 18:55
У «Промені» покажуть бій Усика*
Сьогодні, 18:46
У Луцьку освятили унікальну карту України
Сьогодні, 18:33
Вибори у волинських ОТГ – під загрозою зриву
Сьогодні, 18:23