У «Промені» покажуть бій Усика*

Олександра Усика проти Тоні Белью.



Трансляція відбудеться 10 листопада о 23:00.



Вхід вільний.



Тож, усіх охочих запрошують не перегляд бою.



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