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У Володимирі відновлять опалювальний сезон

У Володимирі відновлять опалювальний сезон
Із 7 листопада у Володимирі-Волинському хочуть відновити опалювальний сезон і розпочати подачу тепла.

Директор теплокомуненерго Сергій Коба повідомив, що змушені відновлювати тепло, адже в нічний період дня довгий період часу тримається низька температура, а денне тепло не встигає прогріти приміщення, - пише Буг.

Каже, необхідно відновлювати теплоподачу носія ще й через завершенням канікул у школах та повернення дітей в навчальні заклади.

Додамо, що для відновлення подачі тепла у будинки та заклади Володимира-Волинського необхідне розпорядження міського голови.

Станом на 6-те листопада, такого розпорядження немає. Хоча попередньо прогнозують, що міський голова Петро Саганюк підпише його 7-го листопада.

Сергій Коба додав, що окрім Володимира-Волинського, завтра опалювальний сезон має розпочатися і в інших містах обласного значення.

Нагадаємо, 7 листопада подачу тепла відновлять у Луцьку.

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Теги: опалення, тепло
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