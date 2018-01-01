У Володимирі відновлять опалювальний сезон
Сьогодні, 17:23
Із 7 листопада у Володимирі-Волинському хочуть відновити опалювальний сезон і розпочати подачу тепла.
Директор теплокомуненерго Сергій Коба повідомив, що змушені відновлювати тепло, адже в нічний період дня довгий період часу тримається низька температура, а денне тепло не встигає прогріти приміщення, - пише Буг.
Каже, необхідно відновлювати теплоподачу носія ще й через завершенням канікул у школах та повернення дітей в навчальні заклади.
Додамо, що для відновлення подачі тепла у будинки та заклади Володимира-Волинського необхідне розпорядження міського голови.
Станом на 6-те листопада, такого розпорядження немає. Хоча попередньо прогнозують, що міський голова Петро Саганюк підпише його 7-го листопада.
Сергій Коба додав, що окрім Володимира-Волинського, завтра опалювальний сезон має розпочатися і в інших містах обласного значення.
Нагадаємо, 7 листопада подачу тепла відновлять у Луцьку.
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Директор теплокомуненерго Сергій Коба повідомив, що змушені відновлювати тепло, адже в нічний період дня довгий період часу тримається низька температура, а денне тепло не встигає прогріти приміщення, - пише Буг.
Каже, необхідно відновлювати теплоподачу носія ще й через завершенням канікул у школах та повернення дітей в навчальні заклади.
Додамо, що для відновлення подачі тепла у будинки та заклади Володимира-Волинського необхідне розпорядження міського голови.
Станом на 6-те листопада, такого розпорядження немає. Хоча попередньо прогнозують, що міський голова Петро Саганюк підпише його 7-го листопада.
Сергій Коба додав, що окрім Володимира-Волинського, завтра опалювальний сезон має розпочатися і в інших містах обласного значення.
Нагадаємо, 7 листопада подачу тепла відновлять у Луцьку.
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