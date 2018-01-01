Перестрілка на луцькій автомийці: повідомили про стан постраждалих. ВІДЕО
Сьогодні, 17:37
Медики повідомили про стан постраждалих у стрілянині на вулиці Набережній у Луцьку.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Життю пацієнтів поранених у вчорашній перестрілці на Набережній нічого не загрожує.
Про це повідомив завідувач відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні Ярослав Семицький.
Детальніше - у сюжеті.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У стрілянині на Набережній поранили кримінального авторитета Аслана
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Життю пацієнтів поранених у вчорашній перестрілці на Набережній нічого не загрожує.
Про це повідомив завідувач відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні Ярослав Семицький.
Детальніше - у сюжеті.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У стрілянині на Набережній поранили кримінального авторитета Аслана
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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