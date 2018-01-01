Перестрілка на луцькій автомийці: повідомили про стан постраждалих. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.





Життю пацієнтів поранених у вчорашній перестрілці на Набережній нічого не загрожує.



Про це повідомив завідувач відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні Ярослав Семицький.



Детальніше - у сюжеті.



Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній



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