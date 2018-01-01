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Перестрілка на луцькій автомийці: повідомили про стан постраждалих. ВІДЕО

Перестрілка на луцькій автомийці: повідомили про стан постраждалих. ВІДЕО
Медики повідомили про стан постраждалих у стрілянині на вулиці Набережній у Луцьку.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.


Життю пацієнтів поранених у вчорашній перестрілці на Набережній нічого не загрожує.

Про це повідомив завідувач відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні Ярослав Семицький.

Детальніше - у сюжеті.

Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина.

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Теги: стрілянина, кримінал
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