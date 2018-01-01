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Діти жили у будинку-розвалюсі і не ходили до школи: моторошна історія однієї сім'ї

Діти жили у будинку-розвалюсі і не ходили до школи: моторошна історія однієї сім'ї
У Києві матір змушувала трьох дітей жити у будинку без газу і електрики, спати на підлозі і не віддала жодну із доньок у школу.

Крім цього, у них не було ні свідоцтва про народження, ні паспортів, - пише Обозреваетель.

Як повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції у Києві, сім'я проживала у фактично зруйнованому будинку, який підлягав знесенню. Його не ремонтували багато років, а всі комунікації були відключені.

"Діти спали на підлозі на матраці. Мати не працює, її доньки не відвідують навчальні заклади, оскільки у них немає жодного документа. Було вирішено негайно вилучити неповнолітніх із сім'ї", — пояснив начальник ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Олег Остапчук.

Зазначається, що дівчатка народилися у 2002, 2003 і 2005 роках. Правоохоронці помістили їх у центр соціально-психологічної реабілітації дітей.
Діти жили у будинку-розвалюсі і не ходили до школи: моторошна історія однієї сім'ї
Діти жили у будинку-розвалюсі і не ходили до школи: моторошна історія однієї сім'ї

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Теги: Київ, діти, школа
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