Діти жили у будинку-розвалюсі і не ходили до школи: моторошна історія однієї сім'ї





Крім цього, у них не було ні свідоцтва про народження, ні паспортів, - пише



Як повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції у Києві, сім'я проживала у фактично зруйнованому будинку, який підлягав знесенню. Його не ремонтували багато років, а всі комунікації були відключені.



"Діти спали на підлозі на матраці. Мати не працює, її доньки не відвідують навчальні заклади, оскільки у них немає жодного документа. Було вирішено негайно вилучити неповнолітніх із сім'ї", — пояснив начальник ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Олег Остапчук.



Зазначається, що дівчатка народилися у 2002, 2003 і 2005 роках. Правоохоронці помістили їх у центр соціально-психологічної реабілітації дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві матір змушувала трьох дітей жити у будинку без газу і електрики, спати на підлозі і не віддала жодну із доньок у школу.Крім цього, у них не було ні свідоцтва про народження, ні паспортів, - пише Обозреваетель Як повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції у Києві, сім'я проживала у фактично зруйнованому будинку, який підлягав знесенню. Його не ремонтували багато років, а всі комунікації були відключені."Діти спали на підлозі на матраці. Мати не працює, її доньки не відвідують навчальні заклади, оскільки у них немає жодного документа. Було вирішено негайно вилучити неповнолітніх із сім'ї", — пояснив начальник ювенальної превенції Дніпровського управління поліціїЗазначається, що дівчатка народилися у 2002, 2003 і 2005 роках. Правоохоронці помістили їх у центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

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