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У Луцьку скаржаться на темряву біля дитсадочка

У Луцьку скаржаться на темряву біля дитсадочка
У Луцьку нарікають на відсутність вуличного освітлення на вулиці Казакова.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Ярослав Кухаренко.

За словами чоловіка, на вулиці Казакова не працюють два ліхтарі зовнішнього освітлення.

"Один з них знаходиться на розі вулиць Казакова-Кутузова. Враховуючи, що зараз темніє рано, а неподалік дитячий садочок, прохання відновити освітлення", - йдеться у повідомленні.

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Теги: освітлення, вулиця, благоустрій
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