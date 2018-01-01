У Луцьку скаржаться на темряву біля дитсадочка
Сьогодні, 18:13
У Луцьку нарікають на відсутність вуличного освітлення на вулиці Казакова.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Ярослав Кухаренко.
За словами чоловіка, на вулиці Казакова не працюють два ліхтарі зовнішнього освітлення.
"Один з них знаходиться на розі вулиць Казакова-Кутузова. Враховуючи, що зараз темніє рано, а неподалік дитячий садочок, прохання відновити освітлення", - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Ярослав Кухаренко.
За словами чоловіка, на вулиці Казакова не працюють два ліхтарі зовнішнього освітлення.
"Один з них знаходиться на розі вулиць Казакова-Кутузова. Враховуючи, що зараз темніє рано, а неподалік дитячий садочок, прохання відновити освітлення", - йдеться у повідомленні.
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