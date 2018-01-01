У Луцьку скаржаться на темряву біля дитсадочка





Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Ярослав Кухаренко.



За словами чоловіка, на вулиці Казакова не працюють два ліхтарі зовнішнього освітлення.



"Один з них знаходиться на розі вулиць Казакова-Кутузова. Враховуючи, що зараз темніє рано, а неподалік дитячий садочок, прохання відновити освітлення", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку нарікають на відсутність вуличного освітлення на вулиці Казакова.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомивЗа словами чоловіка, на вулиці Казакова не працюють два ліхтарі зовнішнього освітлення."Один з них знаходиться на розі вулиць Казакова-Кутузова. Враховуючи, що зараз темніє рано, а неподалік дитячий садочок, прохання відновити освітлення", - йдеться у повідомленні.

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