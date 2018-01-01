Вибори у волинських ОТГ – під загрозою зриву





Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.



6 листопада 2018 року в Реєстрі судових рішень оприлюднено Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва щодо адміністративного позову народного депутата України Артема Вітка до Мінрегіонбуду України та 34 місцевих рад. 2 листопада cуд ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову депутата шляхом зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання до вирішення спору.



Такий захід суду безпосередньо стосується 34 ОТГ, в яких перші місцеві вибори призначені на 23 грудня 2018 року і розпочався виборчий процес.



Серед 34 громад – 5 ОТГ Волинської області:

Гуто-Боровенська сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Камінь-Каширського району;



Тростянецька сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Ківерцівського району;



Ківерцівська міська об'єднана територіальна громада, утворена на території Ківерцівського району;



Привітненська сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Локачинського району;



Гіркополонківська сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Луцького району.



Ключовим питанням подальшого розвитку подій є позиція ЦВК щодо необхідності або неприйнятності врахування рішення суду в якості підстави для скасування вже призначених виборів, процес яких розпочався. 1 листопада 2018 року ЦВК, на думку ОПОРИ, створила прецедент скасування вже призначених перших та додаткових місцевих виборів на прикладі 4 ОТГ (Донецька, Житомирська, Вінницька області).



Важливо не допустити дестабілізації розпочатих 3 листопада перших місцевих виборчих процесів і вжити усіх необхідних заходів для забезпечення прав громадян.



На думку ОПОРИ, чинне законодавство, підзаконні акти, рішення КСУ та судова практика не передбачають можливості скасування виборів після їх призначення.



"Періодичність виборів, забезпечення у виборчому процесі принципу правової визначеності є важливою частиною демократичних стандартів виборів, дотримання яких є обов’язком держави. Практична можливість скасовувати вибори після їх призначення є порушенням прав виборців і загрозою для стабільності виборчого процесу в цілому. Сумнівною, на думку ОПОРИ, є і практика судових оскаржень рішень громад про об’єднання. Ці рішення є ненормативними правовими актами органу

місцевого самоврядування, одноразово застосовуються і вичерпують свою дію фактом їхнього виконання. Звертаємо увагу, що позивач не оскаржує рішення, дії чи бездіяльність обласних державних адміністрацій, наділених повноваженнями із перевірки законності процесів об’єднання до моменту звернення до ЦВК щодо призначення перших виборів", - йдеться у повідомленні.



Позивач просить суд:



Визнати протиправною бездіяльність Мінрегіонбуду України щодо не вчинення дій щодо відображення у щомісячному моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в розрізі усіх регіонів України інформації про порушення в процедурі утворення та об'єднань територіальних громад.



Визнати протиправними та скасувати рішення 34 місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних громад.



Зобов’язати Мінрегіонбуд виключити з щомісячного моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування інформацію про утворення 34 об'єднань територіальних громад, у яких виборчий процес вже розпочався.



Для забезпечення позову народним депутатом України вказано цілу низку заходів, від зупинення дії рішень рад про добровільне об’єднання, зобов’язання ЦВК та ТВК не вчиняти дії щодо виборів органів місцевого самоврядування у ОТГ, зупинити дію Постанов ЦВК про визначення кількості виборчих округів на таких виборах, розподіл державних субвенцій на організацію голосування. Також позивач просив суд заборонити ТВК проводити реєстрацію кандидатів, утворювати ДВК, виготовляти виборчі бюлетені та виконувати інші повноваження.



Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення застосувати заходи адміністративного заходу шляхом зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних рад. Усі інші заходи, які просив застосувати народний депутат України, судом не застосовувалися. Зокрема, ЦВК та іншим виборчим комісіям

не було заборонено виконувати повноваження із організації і проведення виборів.



Рішення суду за посиланням:



Нагадаємо, виборчий процес на перших місцевих виборах у волинських громадах стартував у суботу, 3 листопада.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окружний адміністративний суд міста Києва своїм рішенням призупинив дію рішень місцевих рад про добровільне об’єднання у 34 громадах до вирішення спору. У переліку ОТГ – п’ять волинських громад.Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.6 листопада 2018 року в Реєстрі судових рішень оприлюднено Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва щодо адміністративного позову народного депутата України Артема Вітка до Мінрегіонбуду України та 34 місцевих рад. 2 листопада cуд ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову депутата шляхом зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання до вирішення спору.Такий захід суду безпосередньо стосується 34 ОТГ, в яких перші місцеві вибори призначені на 23 грудня 2018 року і розпочався виборчий процес.Серед 34 громад – 5 ОТГ Волинської області:Гуто-Боровенська сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Камінь-Каширського району;Тростянецька сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Ківерцівського району;Ківерцівська міська об'єднана територіальна громада, утворена на території Ківерцівського району;Привітненська сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Локачинського району;Гіркополонківська сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Луцького району.Ключовим питанням подальшого розвитку подій є позиція ЦВК щодо необхідності або неприйнятності врахування рішення суду в якості підстави для скасування вже призначених виборів, процес яких розпочався. 1 листопада 2018 року ЦВК, на думку ОПОРИ, створила прецедент скасування вже призначених перших та додаткових місцевих виборів на прикладі 4 ОТГ (Донецька, Житомирська, Вінницька області).Важливо не допустити дестабілізації розпочатих 3 листопада перших місцевих виборчих процесів і вжити усіх необхідних заходів для забезпечення прав громадян.На думку ОПОРИ, чинне законодавство, підзаконні акти, рішення КСУ та судова практика не передбачають можливості скасування виборів після їх призначення."Періодичність виборів, забезпечення у виборчому процесі принципу правової визначеності є важливою частиною демократичних стандартів виборів, дотримання яких є обов’язком держави. Практична можливість скасовувати вибори після їх призначення є порушенням прав виборців і загрозою для стабільності виборчого процесу в цілому. Сумнівною, на думку ОПОРИ, є і практика судових оскаржень рішень громад про об’єднання. Ці рішення є ненормативними правовими актами органумісцевого самоврядування, одноразово застосовуються і вичерпують свою дію фактом їхнього виконання. Звертаємо увагу, що позивач не оскаржує рішення, дії чи бездіяльність обласних державних адміністрацій, наділених повноваженнями із перевірки законності процесів об’єднання до моменту звернення до ЦВК щодо призначення перших виборів", - йдеться у повідомленні.Позивач просить суд:Визнати протиправною бездіяльність Мінрегіонбуду України щодо не вчинення дій щодо відображення у щомісячному моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в розрізі усіх регіонів України інформації про порушення в процедурі утворення та об'єднань територіальних громад.Визнати протиправними та скасувати рішення 34 місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних громад.Зобов’язати Мінрегіонбуд виключити з щомісячного моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування інформацію про утворення 34 об'єднань територіальних громад, у яких виборчий процес вже розпочався.Для забезпечення позову народним депутатом України вказано цілу низку заходів, від зупинення дії рішень рад про добровільне об’єднання, зобов’язання ЦВК та ТВК не вчиняти дії щодо виборів органів місцевого самоврядування у ОТГ, зупинити дію Постанов ЦВК про визначення кількості виборчих округів на таких виборах, розподіл державних субвенцій на організацію голосування. Також позивач просив суд заборонити ТВК проводити реєстрацію кандидатів, утворювати ДВК, виготовляти виборчі бюлетені та виконувати інші повноваження.Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення застосувати заходи адміністративного заходу шляхом зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних рад. Усі інші заходи, які просив застосувати народний депутат України, судом не застосовувалися. Зокрема, ЦВК та іншим виборчим комісіямне було заборонено виконувати повноваження із організації і проведення виборів.Рішення суду за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77588064 Нагадаємо, виборчий процес на перших місцевих виборах у волинських громадах стартував у суботу, 3 листопада.

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