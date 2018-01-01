У Луцьку на Перемоги – тягучка через аварію. ФОТО
Сьогодні, 18:55
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася аварія.
Станом на 18:35 на місці автопригоди - ускладнений рух транспорту.
Про це у Facebook розповів очевидець пригоди Олександр Коцюба.
Також вздовж проспекту паралізований рух тролейбусів. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, зіштовхнулися сріблястий Mersedes та маршрутка.
На місці працює екіпаж поліції.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Станом на 18:35 на місці автопригоди - ускладнений рух транспорту.
Про це у Facebook розповів очевидець пригоди Олександр Коцюба.
Також вздовж проспекту паралізований рух тролейбусів. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, зіштовхнулися сріблястий Mersedes та маршрутка.
На місці працює екіпаж поліції.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 листопада
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на Перемоги – тягучка через аварію. ФОТО
Сьогодні, 18:55
У «Промені» покажуть бій Усика*
Сьогодні, 18:46
У Луцьку освятили унікальну карту України
Сьогодні, 18:33
Вибори у волинських ОТГ – під загрозою зриву
Сьогодні, 18:23