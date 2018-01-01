У Луцьку на Перемоги – тягучка через аварію. ФОТО





Станом на 18:35 на місці автопригоди - ускладнений рух транспорту.



Про це у Facebook розповів очевидець пригоди Олександр Коцюба.



Також вздовж проспекту паралізований рух тролейбусів. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, зіштовхнулися сріблястий Mersedes та маршрутка.



На місці працює екіпаж поліції.



Деталі - згодом.



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