Лучанка «врятувала» кошеня, підкинувши його ветеринарам

Яна Коханюк розповіла, як місцева жителька «врятувала» кота, викинувши його під дверима медзакладу.



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«У мене немає слів: мені просто вже страшно, боляче. Я не всесильна, я не можу взяти всіх тварин, як би я цього не хотіла. Я і так вже живу на роботі і роботою. Люди, ну що з вами не так?» – зазначила ветеринар.



За її словами, в клініку прийшла жінка і принесла знайденого на вулиці кота.



«Люди, у нас немає місць, та і клініка – це не місце для життя кошеняти, це для нього небезпечно. Пояснюю це все пані Рєпіній Марії, але вона це все не слухає, розповідає про свої життєві проблеми і що котика діти нікуди, лишиться на вулиці. Я прошу пошукати по знайомих родичах, нарешті лишити на деякий час в під’їзді, спробувати його врятувати. Пані Марія мене не слухає, у неї життєві проблеми, звісно ж, більше ні в кого проблем нема, і в мене немає ні проблем, ні особистого життя», – зазначила лікар.



Котика обробили, пролікували, на момент огляду в нього виявили рахіт, викривлення суглобів задніх кінцівок. Після цього, стверджує Яна Коханюк, відвідувачка пішла, не поцікавившись навіть, чи треба оплатити препарати.



«Через 5 хв страшний вереск налякав усіх в клініці, виявляється пані Марія лишила кошеня під клінікою, а у нас є два старих пса на території «Глобусу», які дуже люблять жерти кошенят, от вони і зловили малого Рижика, травмували йому таз, далі ми встигли його від них відбити. Заява в поліцію вже написана, відео з камер спостереження додане. Але проблема залишилась. У нас немає де тримати кошення, а тепер йому ще потрібен подвійний догляд», – резюмувала жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар луцької ветклінікирозповіла, як місцева жителька «врятувала» кота, викинувши його під дверима медзакладу.Про це пише Перший «У мене немає слів: мені просто вже страшно, боляче. Я не всесильна, я не можу взяти всіх тварин, як би я цього не хотіла. Я і так вже живу на роботі і роботою. Люди, ну що з вами не так?» – зазначила ветеринар.За її словами, в клініку прийшла жінка і принесла знайденого на вулиці кота.«Люди, у нас немає місць, та і клініка – це не місце для життя кошеняти, це для нього небезпечно. Пояснюю це все пані, але вона це все не слухає, розповідає про свої життєві проблеми і що котика діти нікуди, лишиться на вулиці. Я прошу пошукати по знайомих родичах, нарешті лишити на деякий час в під’їзді, спробувати його врятувати. Пані Марія мене не слухає, у неї життєві проблеми, звісно ж, більше ні в кого проблем нема, і в мене немає ні проблем, ні особистого життя», – зазначила лікар.Котика обробили, пролікували, на момент огляду в нього виявили рахіт, викривлення суглобів задніх кінцівок. Після цього, стверджує Яна Коханюк, відвідувачка пішла, не поцікавившись навіть, чи треба оплатити препарати.«Через 5 хв страшний вереск налякав усіх в клініці, виявляється пані Марія лишила кошеня під клінікою, а у нас є два старих пса на території «Глобусу», які дуже люблять жерти кошенят, от вони і зловили малого Рижика, травмували йому таз, далі ми встигли його від них відбити. Заява в поліцію вже написана, відео з камер спостереження додане. Але проблема залишилась. У нас немає де тримати кошення, а тепер йому ще потрібен подвійний догляд», – резюмувала жінка.

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