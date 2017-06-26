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Лучанка «врятувала» кошеня, підкинувши його ветеринарам

Лучанка «врятувала» кошеня, підкинувши його ветеринарам
Лікар луцької ветклініки Яна Коханюк розповіла, як місцева жителька «врятувала» кота, викинувши його під дверима медзакладу.

Про це пише Перший.

«У мене немає слів: мені просто вже страшно, боляче. Я не всесильна, я не можу взяти всіх тварин, як би я цього не хотіла. Я і так вже живу на роботі і роботою. Люди, ну що з вами не так?» – зазначила ветеринар.

За її словами, в клініку прийшла жінка і принесла знайденого на вулиці кота.

«Люди, у нас немає місць, та і клініка – це не місце для життя кошеняти, це для нього небезпечно. Пояснюю це все пані Рєпіній Марії, але вона це все не слухає, розповідає про свої життєві проблеми і що котика діти нікуди, лишиться на вулиці. Я прошу пошукати по знайомих родичах, нарешті лишити на деякий час в під’їзді, спробувати його врятувати. Пані Марія мене не слухає, у неї життєві проблеми, звісно ж, більше ні в кого проблем нема, і в мене немає ні проблем, ні особистого життя», – зазначила лікар.

Котика обробили, пролікували, на момент огляду в нього виявили рахіт, викривлення суглобів задніх кінцівок. Після цього, стверджує Яна Коханюк, відвідувачка пішла, не поцікавившись навіть, чи треба оплатити препарати.

«Через 5 хв страшний вереск налякав усіх в клініці, виявляється пані Марія лишила кошеня під клінікою, а у нас є два старих пса на території «Глобусу», які дуже люблять жерти кошенят, от вони і зловили малого Рижика, травмували йому таз, далі ми встигли його від них відбити. Заява в поліцію вже написана, відео з камер спостереження додане. Але проблема залишилась. У нас немає де тримати кошення, а тепер йому ще потрібен подвійний догляд», – резюмувала жінка.

Лучанка «врятувала» кошеня, підкинувши його ветеринарам
Лучанка «врятувала» кошеня, підкинувши його ветеринарам

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Теги: тварини, Луцьк
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