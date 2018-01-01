Селяни на Волині шукали гриби, а знайшли арсенал боєприпасів





Про це повідомили в УДСНС в області.



Боєприпаси знайшли під час збирання грибів місцеві мешканці поблизу сіл Зубильне Локачинського району та Клевецьк Турійського району.



Піротехніки ідентифікували їх як 1 артилерійський снаряд калібру 76 мм, 27 артснарядів калібру 45 мм та 3 артснаряди калібру 22 мм.



Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищені, місця знаходження боєприпасів обстежені і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.





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