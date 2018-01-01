Селяни на Волині шукали гриби, а знайшли арсенал боєприпасів
Сьогодні, 00:44
Працівники групи піротехнічних робіт на Волині знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет часів Другої Світової війни.
Про це повідомили в УДСНС в області.
Боєприпаси знайшли під час збирання грибів місцеві мешканці поблизу сіл Зубильне Локачинського району та Клевецьк Турійського району.
Піротехніки ідентифікували їх як 1 артилерійський снаряд калібру 76 мм, 27 артснарядів калібру 45 мм та 3 артснаряди калібру 22 мм.
Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищені, місця знаходження боєприпасів обстежені і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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Про це повідомили в УДСНС в області.
Боєприпаси знайшли під час збирання грибів місцеві мешканці поблизу сіл Зубильне Локачинського району та Клевецьк Турійського району.
Піротехніки ідентифікували їх як 1 артилерійський снаряд калібру 76 мм, 27 артснарядів калібру 45 мм та 3 артснаряди калібру 22 мм.
Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищені, місця знаходження боєприпасів обстежені і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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