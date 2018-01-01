Поліція знайшла авто, на якому втекли «луцькі стрільці». ВІДЕО
Сьогодні, 21:45
Озброєні втікачі, котрі напередодні вчинили масові розбори зі стріляниною в Луцьку, досі на волі. Щоправда, один із автомобілів, на якому втекли зловмисники, знайшли покинутим на Рівненщині.
Про це повідомляє ТСН.
Правоохоронці шукають Volkswagen, Skoda та Audi. Самих нападників близько десяти, вони також у розшуку.
Внаслідок з’ясування стосунків одна людина загинула і троє поранені. За даними поліції, поконфліктували бандитські угруповання – загалом два десятки чоловіків. Втікаючи, одного пораненого бандити забрали з собою. Двоє потерпілих опинилися в лікарні в стані середньої тяжкості. Один із них – відомий на Волині кримінальний авторитет.
Про загиблого відомо, що це місцевий житель, батько двох дітей. План-перехоплення, оголошений у місті, результату поки що не дав. Одну з машин знайшли у сусідній Рівненській області покинутою.
«Попередньо інформацію маємо, той, хто стріляв, і той, хто був учасником даного інциденту. Працюємо на те, щоб затримати даних осіб», - розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.
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Про це повідомляє ТСН.
Правоохоронці шукають Volkswagen, Skoda та Audi. Самих нападників близько десяти, вони також у розшуку.
Внаслідок з’ясування стосунків одна людина загинула і троє поранені. За даними поліції, поконфліктували бандитські угруповання – загалом два десятки чоловіків. Втікаючи, одного пораненого бандити забрали з собою. Двоє потерпілих опинилися в лікарні в стані середньої тяжкості. Один із них – відомий на Волині кримінальний авторитет.
Про загиблого відомо, що це місцевий житель, батько двох дітей. План-перехоплення, оголошений у місті, результату поки що не дав. Одну з машин знайшли у сусідній Рівненській області покинутою.
«Попередньо інформацію маємо, той, хто стріляв, і той, хто був учасником даного інциденту. Працюємо на те, щоб затримати даних осіб», - розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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Зуб даю, що Шпига особисто телефонував на те КПП, щоб поліціянти заховалися в тій будці та не здумали навіть висовуватися !!!