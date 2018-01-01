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Поліція знайшла авто, на якому втекли «луцькі стрільці». ВІДЕО

Поліція знайшла авто, на якому втекли «луцькі стрільці». ВІДЕО
Озброєні втікачі, котрі напередодні вчинили масові розбори зі стріляниною в Луцьку, досі на волі. Щоправда, один із автомобілів, на якому втекли зловмисники, знайшли покинутим на Рівненщині.

Про це повідомляє ТСН.

Правоохоронці шукають Volkswagen, Skoda та Audi. Самих нападників близько десяти, вони також у розшуку.

Внаслідок з’ясування стосунків одна людина загинула і троє поранені. За даними поліції, поконфліктували бандитські угруповання – загалом два десятки чоловіків. Втікаючи, одного пораненого бандити забрали з собою. Двоє потерпілих опинилися в лікарні в стані середньої тяжкості. Один із них – відомий на Волині кримінальний авторитет.

Про загиблого відомо, що це місцевий житель, батько двох дітей. План-перехоплення, оголошений у місті, результату поки що не дав. Одну з машин знайшли у сусідній Рівненській області покинутою.

«Попередньо інформацію маємо, той, хто стріляв, і той, хто був учасником даного інциденту. Працюємо на те, щоб затримати даних осіб», - розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.



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Теги: стрілянина, Луцьк
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Коментарі 1
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Їхали цих 6-8 блатних для яких однакова що їм що людину вбити, що курку зарубати на трьох тачках через Цуманське КПП, де постійно одна дівчина труситься від холоду і ще двох хлопців-полішуків, що максимум рік, як катаються на Пріусах та Ісузу... І що будуть вони їх зупиняти ? Яким чином ? Ви тільки представте цю картину...

Зуб даю, що Шпига особисто телефонував на те КПП, щоб поліціянти заховалися в тій будці та не здумали навіть висовуватися !!!
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