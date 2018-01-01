Поліція знайшла авто, на якому втекли «луцькі стрільці». ВІДЕО

вчинили масові розбори зі стріляниною в Луцьку, досі на волі. Щоправда, один із автомобілів, на якому втекли зловмисники, знайшли покинутим на Рівненщині.



Про це повідомляє



Правоохоронці шукають Volkswagen, Skoda та Audi. Самих нападників близько десяти, вони також у розшуку.



Внаслідок з’ясування стосунків одна людина загинула і троє поранені. За даними поліції, поконфліктували бандитські угруповання – загалом два десятки чоловіків. Втікаючи, одного пораненого бандити забрали з собою. Двоє потерпілих опинилися в лікарні в стані середньої тяжкості. Один із них – відомий на Волині кримінальний авторитет.



Про загиблого відомо, що це місцевий житель, батько двох дітей. План-перехоплення, оголошений у місті, результату поки що не дав. Одну з машин знайшли у сусідній Рівненській області покинутою.



«Попередньо інформацію маємо, той, хто стріляв, і той, хто був учасником даного інциденту. Працюємо на те, щоб затримати даних осіб», - розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.







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