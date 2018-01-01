«Тужся, б…ь»: моторошні подробиці пологів, які скалічили немовля. ВІДЕО





Про це розповіла породілля, 22-річна Анастасія Редько, у якої це була перша вагітність, - пише



За її словами, вагітність минала добре, вона постійно перебувала на контролі у свого лікаря у жіночій консультації. Проте після 40-го тижня пологи не почалися, тому її поклали до патологічного відділення пологового через так звану переношену вагітність.



Якщо пологи у жінки не починаються на 41-й тиждень вагітності, лікарі викликають їх штучно.



«У понеділок (29 жовтня, - ред.) я поступила до патологічного, мене подивилися і сказали, що треба ставити катетер Фолея (використовується для стимуляції пологів, має розширювати матку, - ред.)», - розповіла Анастасія, додавши, що саме після цього розпочалися її муки.



У жінки почалися перейми, через які вона не спала півночі. Проте наступного дня, коли катетер зняли, з'ясувалося, що він не допоміг – не розширив матку у достатньому ступені для пологів. Черговий лікар сказала, що доведеться стимулювати пологи і запропонувала обрати день – середа або четвер, оскільки це потрібно робити о 06.00.



Анастасія, порадившись із чоловіком, обрала для пологів ранок середи, 31 жовтня. Проте перейми у жінки не припинялися, вона не мала можливості хоча б трохи поспати. Надвечір вівторка вона була вже виснажена і почала побоюватися, що в неї просто не лишиться сил на потуги, якщо чекати ранку.



«У мене є знайома акушерка в лікарні, я попросила її привести чергового лікаря, щоб він оглянув мене і сказав, як правильно мені зробити, можливо на вечір простимулювати пологи, щоб я до ранку не чекала. Бо сил просто не було», - розповіла Анастасія.



Таким чином о 20:00 на пологи Анастасію взяв лікар-акушер Жильчук.



«Мене взяли на КТГ (кардіотокографія, - ред.), яке слухало серцебиття дитини і фіксувало силу переймів, які поступово наростали. Лікар думав, що оскільки перейми наростають, то я зможу народити сама, без стимуляції», - розповіла жінка.



Провідавши її за дві години, лікар вирішив, що їй все ж таки потрібно ставити крапельницю для стимулювання родів, оскільки сама вона народити не зможе.



«Щойно мені поставили систему, як мені різко стало недобре. У мене були підключені датчики, які показали серцебиття дитини 0. Потім 50, потім знову 0. Нормальне серцебиття має бути від 110 до 160 ударів. Датчик постійно пищав і падав. Вони всі збіглися, не знали, що робити. На кушетку клали, крутили, щоб просто прослухати серцебиття», - нарікає Анастасія.



За 15 хвилин ситуація дещо стабілізувалася, але протягом наступних двох годин повторювалася ще двічі. Жінка була перелякана і виснажена переймами, які з максимальною силою відбувалися щоп’ять секунд.



«Сили не було терпіти. Я просто кричала, просила: «Кесаріть мне, зробіть, будь ласка, щось!» Чому лікар з таким стажем не зрозумів, що з дитинкою щось не так і потрібно її рятувати? Чого не взяти і просто не зробити кесарів розтин, щоб зараз моє дитя просто було здорове?» – нарікає жінка.



Також лікар відмовив Анастасії, коли вона просила зробити епідуральну анестезію, аргументувавши це тим, що для цього вже запізно. «Сказав, ти вже стільки витерпіла, ти мусиш ще потерпіти і зробиш це сама», - додала жінка.



Близько 02:00 після огляду Жильчук вирішив, що потрібно починати пологи.



«Далі я пам'ятаю все, як у тумані. Вони швиденько зробили те крісло, я туди сіла. Почала ці потуги. Я може не розуміла, як правильно те зробити. Але лікар замість того, щоб спокійно пояснити, кричить до мене матами: «Тужся, бл*ь». Я кажу, що не можу, а він: «Дєвочка, бл*ь, ти не на дискотєку попала», - переповіла жінка.



Анастасія розповіла, що у неї не виходило з потугами, тому лікар використав вакуумний апарат, щоб дістати дитину. Проте тут також не обійшлося без ускладнень, дитина вийшла тільки на половину. Анастасія була вже у напівнепритомному стані, не відчувала переймів і не могла тужитися далі. Пуповина обвилася навколо тіла дитини і була перетиснута, кисень не надходив.



«Якісь жінки поприбігали, вони тиснули мені на живіт. Лікар тиснув на живіт. Я нічого не відчувала, просто почала тужитися і майже відключилася. Пам'ятаю тільки, що мені холодну ганчірку поклали на обличчя і груди, а потім поклали дитину й одразу забрали», - пригадала Анастасія.



«Я побачила, що з дитиною щось не так, питаю у лікаря, чому він не кричить, а той каже: «Ти так, бл*ь, тужилася!» - розповіла Анастасія.



Новонароджений не дихав. Ознак життя не було. Медики реанімували немовля, встановили апарат штучного дихання і забрали у реанімацію. Зараз дитина у комі. Прогнози лікарів невтішні.



Після пологів Жильчук пояснив, що дитина потрапила до реанімації саме через те, що деякий час була без кисню. У хлопчика діагностували асфіксію. Свою провину лікар у розмові з Анастасією відкидав.



Примітно, що в обмінній карті, яку видали у пологовому, вказаний саме цей діагноз – асфіксія важкого ступеню, але у довідці, яку доставили лікарю, в якої Анастасія стояла на обліку, вказано, що пологи минули успішно.



Жінка зверталася до завідувача відділення Валерія Нобіса, який обіцяв з'ясувати ситуацію. Проте в результаті Анастасія не отримала можливості ні поспілкувати з головним лікарем Сергієм Шелімовським, ні передати йому скаргу на Жильчука. Вона хоче, щоб акушер поніс відповідальність за свої дії.



Телефони пологового не відповідають. Журналісти звернулися за коментарем до управління охорони здоров'я Рівненської міськради, у підпорядкуванні якої перебуває пологовий будинок, й досі очікують на відповідь.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному жінка пережила надважкі пологи, в результаті яких було скалічене її немовля, яке зараз перебуває при смерті. У тяжких наслідках породілля звинувачує акушера, який відмовився робити їй кесарів розтин, коли у дитини почало зникати серцебиття.Про це розповіла породілля, 22-річна, у якої це була перша вагітність, - пише ТСН За її словами, вагітність минала добре, вона постійно перебувала на контролі у свого лікаря у жіночій консультації. Проте після 40-го тижня пологи не почалися, тому її поклали до патологічного відділення пологового через так звану переношену вагітність.Якщо пологи у жінки не починаються на 41-й тиждень вагітності, лікарі викликають їх штучно.«У понеділок (29 жовтня, - ред.) я поступила до патологічного, мене подивилися і сказали, що треба ставити катетер Фолея (використовується для стимуляції пологів, має розширювати матку, - ред.)», - розповіла Анастасія, додавши, що саме після цього розпочалися її муки.У жінки почалися перейми, через які вона не спала півночі. Проте наступного дня, коли катетер зняли, з'ясувалося, що він не допоміг – не розширив матку у достатньому ступені для пологів. Черговий лікар сказала, що доведеться стимулювати пологи і запропонувала обрати день – середа або четвер, оскільки це потрібно робити о 06.00.Анастасія, порадившись із чоловіком, обрала для пологів ранок середи, 31 жовтня. Проте перейми у жінки не припинялися, вона не мала можливості хоча б трохи поспати. Надвечір вівторка вона була вже виснажена і почала побоюватися, що в неї просто не лишиться сил на потуги, якщо чекати ранку.«У мене є знайома акушерка в лікарні, я попросила її привести чергового лікаря, щоб він оглянув мене і сказав, як правильно мені зробити, можливо на вечір простимулювати пологи, щоб я до ранку не чекала. Бо сил просто не було», - розповіла Анастасія.Таким чином о 20:00 на пологи Анастасію взяв лікар-акушер«Мене взяли на КТГ (кардіотокографія, - ред.), яке слухало серцебиття дитини і фіксувало силу переймів, які поступово наростали. Лікар думав, що оскільки перейми наростають, то я зможу народити сама, без стимуляції», - розповіла жінка.Провідавши її за дві години, лікар вирішив, що їй все ж таки потрібно ставити крапельницю для стимулювання родів, оскільки сама вона народити не зможе.«Щойно мені поставили систему, як мені різко стало недобре. У мене були підключені датчики, які показали серцебиття дитини 0. Потім 50, потім знову 0. Нормальне серцебиття має бути від 110 до 160 ударів. Датчик постійно пищав і падав. Вони всі збіглися, не знали, що робити. На кушетку клали, крутили, щоб просто прослухати серцебиття», - нарікає Анастасія.За 15 хвилин ситуація дещо стабілізувалася, але протягом наступних двох годин повторювалася ще двічі. Жінка була перелякана і виснажена переймами, які з максимальною силою відбувалися щоп’ять секунд.«Сили не було терпіти. Я просто кричала, просила: «Кесаріть мне, зробіть, будь ласка, щось!» Чому лікар з таким стажем не зрозумів, що з дитинкою щось не так і потрібно її рятувати? Чого не взяти і просто не зробити кесарів розтин, щоб зараз моє дитя просто було здорове?» – нарікає жінка.Також лікар відмовив Анастасії, коли вона просила зробити епідуральну анестезію, аргументувавши це тим, що для цього вже запізно. «Сказав, ти вже стільки витерпіла, ти мусиш ще потерпіти і зробиш це сама», - додала жінка.Близько 02:00 після огляду Жильчук вирішив, що потрібно починати пологи.«Далі я пам'ятаю все, як у тумані. Вони швиденько зробили те крісло, я туди сіла. Почала ці потуги. Я може не розуміла, як правильно те зробити. Але лікар замість того, щоб спокійно пояснити, кричить до мене матами: «Тужся, бл*ь». Я кажу, що не можу, а він: «Дєвочка, бл*ь, ти не на дискотєку попала», - переповіла жінка.Анастасія розповіла, що у неї не виходило з потугами, тому лікар використав вакуумний апарат, щоб дістати дитину. Проте тут також не обійшлося без ускладнень, дитина вийшла тільки на половину. Анастасія була вже у напівнепритомному стані, не відчувала переймів і не могла тужитися далі. Пуповина обвилася навколо тіла дитини і була перетиснута, кисень не надходив.«Якісь жінки поприбігали, вони тиснули мені на живіт. Лікар тиснув на живіт. Я нічого не відчувала, просто почала тужитися і майже відключилася. Пам'ятаю тільки, що мені холодну ганчірку поклали на обличчя і груди, а потім поклали дитину й одразу забрали», - пригадала Анастасія.«Я побачила, що з дитиною щось не так, питаю у лікаря, чому він не кричить, а той каже: «Ти так, бл*ь, тужилася!» - розповіла Анастасія.Новонароджений не дихав. Ознак життя не було. Медики реанімували немовля, встановили апарат штучного дихання і забрали у реанімацію. Зараз дитина у комі. Прогнози лікарів невтішні.Після пологів Жильчук пояснив, що дитина потрапила до реанімації саме через те, що деякий час була без кисню. У хлопчика діагностували асфіксію. Свою провину лікар у розмові з Анастасією відкидав.Примітно, що в обмінній карті, яку видали у пологовому, вказаний саме цей діагноз – асфіксія важкого ступеню, але у довідці, яку доставили лікарю, в якої Анастасія стояла на обліку, вказано, що пологи минули успішно.Жінка зверталася до завідувача відділення, який обіцяв з'ясувати ситуацію. Проте в результаті Анастасія не отримала можливості ні поспілкувати з головним лікарем, ні передати йому скаргу на Жильчука. Вона хоче, щоб акушер поніс відповідальність за свої дії.Телефони пологового не відповідають. Журналісти звернулися за коментарем до управління охорони здоров'я Рівненської міськради, у підпорядкуванні якої перебуває пологовий будинок, й досі очікують на відповідь.

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