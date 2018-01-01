З’явилося відео з місця ДТП за участю маршрутки в Луцьку





Відео оприлюднили на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



У Луцьку трапилася ДТП на перехресті проспекту Перемоги та вулиці 8 Березня: зіткнулися маршрутка та легковик.



Через це на проспекті виникла тягучка.



Деталі розповів водій громадського транспорту Іван Прокопчук.







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