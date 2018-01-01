З’явилося відео з місця ДТП за участю маршрутки в Луцьку
Сьогодні, 22:51
У мережі опублікували відео з місця дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Перемоги в Луцьку.
Відео оприлюднили на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
У Луцьку трапилася ДТП на перехресті проспекту Перемоги та вулиці 8 Березня: зіткнулися маршрутка та легковик.
Через це на проспекті виникла тягучка.
Деталі розповів водій громадського транспорту Іван Прокопчук.
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Відео оприлюднили на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
У Луцьку трапилася ДТП на перехресті проспекту Перемоги та вулиці 8 Березня: зіткнулися маршрутка та легковик.
Через це на проспекті виникла тягучка.
Деталі розповів водій громадського транспорту Іван Прокопчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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