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З’явилося відео з місця ДТП за участю маршрутки в Луцьку

З’явилося відео з місця ДТП за участю маршрутки в Луцьку
У мережі опублікували відео з місця дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Перемоги в Луцьку.

Відео оприлюднили на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

У Луцьку трапилася ДТП на перехресті проспекту Перемоги та вулиці 8 Березня: зіткнулися маршрутка та легковик.

Через це на проспекті виникла тягучка.

Деталі розповів водій громадського транспорту Іван Прокопчук.



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Теги: ДТП, Луцьк
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